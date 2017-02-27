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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8127812881298130
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 20:28

  Вкладчик1234 написав:Голоса избирателей нужны "здесь и сейчас"

После такого позорного бегства американцев из Кабула
https://mobile.twitter.com/bennyjohnson ... r-complete
с голосами за демократов будет напряженка.

Профукать триллион долларов и 20 лет на подготовку афганской армии, чтобы так драпать из Кабула, нужно крепко постараться...
Талибы буквально за несколько дней заняли все ключевые города страны
и уже в столице.
Армии Афганистана практически нет. Она разбежалась.
Президент убежал в Таджикистан, а американские дипломаты спешно делают ноги на военных самолётах...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 20:57

Так теперь это проблема россии, китая и других будет.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 20:58

  RTC12 написав:
  Вкладчик1234 написав:Голоса избирателей нужны "здесь и сейчас"

После такого позорного бегства американцев из Кабула
https://mobile.twitter.com/bennyjohnson ... r-complete
с голосами за демократов будет напряженка.

Профукать триллион долларов и 20 лет на подготовку афганской армии, чтобы так драпать из Кабула, нужно крепко постараться...
Талибы буквально за несколько дней заняли все ключевые города страны
и уже в столице.
Армии Афганистана практически нет. Она разбежалась.
Президент убежал в Таджикистан, а американские дипломаты спешно делают ноги на военных самолётах...

Рано или поздно они бы оттуда ушли. В любом случае Таллибан будет двигаться дальше в Средней Азии.
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 21:10

  RTC12 написав:
  Вкладчик1234 написав:Голоса избирателей нужны "здесь и сейчас"

После такого позорного бегства американцев из Кабула
https://mobile.twitter.com/bennyjohnson ... r-complete
с голосами за демократов будет напряженка.

Профукать триллион долларов и 20 лет на подготовку афганской армии, чтобы так драпать из Кабула, нужно крепко постараться...
Талибы буквально за несколько дней заняли все ключевые города страны
и уже в столице.
Армии Афганистана практически нет. Она разбежалась.
Президент убежал в Таджикистан, а американские дипломаты спешно делают ноги на военных самолётах...


Руководить переходным правительством будет бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джалали, гражданин США с 1987 года, бывший сотрудник Голоса Америки в регионе. 8)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Рынки поняли, если американцы просят об увеличении добычи нефти,
значит они уже слабаки. Значит у них неважные запасы нефти в Кушинге, а ихняя
сланцевая добыча уже не решает проблему дефицита нефти.
И президент США или FOMC для них не указ. У каждого своя свадьба.

Это уже неадекватность Байдена в этой ситуации. Напоминает танцы с бубном в РФ (нефтяной демпфер). Эпоха дешевого бензина вернется только при переходе 10% автолюбителей на электротранспорт. И то бензин не будет дешевым для конечным пользователем - будет продаваться как минимум с налогом 200 дол/т за выбросы СО2))))
Байдену нужно в этом случае вводить федеральные программы по субсидированию кредитования/страхования электромобилей/электрозаправок, ускорения перехода электроэнергетики на ВИЭ.

Пока эти простые истины из энергетики не дошли до верхушки США инфляция доллара будут значительной, а евро - еще большей.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 21:45

  demichh написав:Так теперь это проблема россии, китая и других будет.

Китай хитрый и у него свои интересы в Ю.Азии.
Он первым готов признать правительство талибов.
Зображення
С россией пока непонятно, так как там это движение запрещено.
А вот американцы в шоке. Для них репутационные потери очень велики.
В Сенат срочно вызваны гос.секретарь Блинкен, министр обороны Остин и председатель комитета начальников штабов Милли.
Они не успевают эвакуировать около 20.000 лояльных афганцев, которым грозит расправа...
Интересно как это всё завтра отразится на биржах?
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Интересно как это всё завтра отразится на биржах?


все как обычно: бакс вниз, фонда вверх :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 22:30

  Denik написав:Это уже неадекватность Байдена в этой ситуации.

Да, не царское это дело просить ОПЕК+ по таким мелочам.
Времена, когда нагнув саудитов, американцы обвалили цены на нефть и ускорили развал СССР, уже давно прошли. Сейчас, помимо США, есть еще и Китай, довольно рослый игрок на нефтяном рынке. И американцам всё труднее там качать свои права...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 22:32

  Alex2007 написав:
  RTC12 написав:Интересно как это всё завтра отразится на биржах?


все как обычно: бакс вниз, фонда вверх :lol: :lol:

Самое смешное, если всё будет наоборот.
Типа превентивный удар на опережение :D
RTC12
 
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