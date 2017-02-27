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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8128812981308131
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 00:01

  75stasstas75 написав:RTC12
Да никак не отразитсся, не то это событие.

То что Талибан возродился - сильнейшее геополитическое событие и в первую очередь для РФ, потому что там доля мусульман стремительно растет и появление своего Таллибана - вопрос времени. Нужно быть готовыми даже к такому событию как Московский Халифат.
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  #<1 ... 8128812981308131
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