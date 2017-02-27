Додано: Нед 15 сер, 2021 21:26

RTC12 написав: Рынки поняли, если американцы просят об увеличении добычи нефти,

значит они уже слабаки. Значит у них неважные запасы нефти в Кушинге, а ихняя

сланцевая добыча уже не решает проблему дефицита нефти.

И президент США или FOMC для них не указ. У каждого своя свадьба. Рынки поняли, если американцы просят об увеличении добычи нефти,значит они уже слабаки. Значит у них неважные запасы нефти в Кушинге, а ихняясланцевая добыча уже не решает проблему дефицита нефти.И президент США или FOMC для них не указ. У каждого своя свадьба.

Это уже неадекватность Байдена в этой ситуации. Напоминает танцы с бубном в РФ (нефтяной демпфер). Эпоха дешевого бензина вернется только при переходе 10% автолюбителей на электротранспорт. И то бензин не будет дешевым для конечным пользователем - будет продаваться как минимум с налогом 200 дол/т за выбросы СО2))))Байдену нужно в этом случае вводить федеральные программы по субсидированию кредитования/страхования электромобилей/электрозаправок, ускорения перехода электроэнергетики на ВИЭ.Пока эти простые истины из энергетики не дошли до верхушки США инфляция доллара будут значительной, а евро - еще большей.