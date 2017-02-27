RTC12 написав:Рынки поняли, если американцы просят об увеличении добычи нефти, значит они уже слабаки. Значит у них неважные запасы нефти в Кушинге, а ихняя сланцевая добыча уже не решает проблему дефицита нефти. И президент США или FOMC для них не указ. У каждого своя свадьба.
Это уже неадекватность Байдена в этой ситуации. Напоминает танцы с бубном в РФ (нефтяной демпфер). Эпоха дешевого бензина вернется только при переходе 10% автолюбителей на электротранспорт. И то бензин не будет дешевым для конечным пользователем - будет продаваться как минимум с налогом 200 дол/т за выбросы СО2)))) Байдену нужно в этом случае вводить федеральные программы по субсидированию кредитования/страхования электромобилей/электрозаправок, ускорения перехода электроэнергетики на ВИЭ.
Пока эти простые истины из энергетики не дошли до верхушки США инфляция доллара будут значительной, а евро - еще большей.
demichh написав:Так теперь это проблема россии, китая и других будет.
Китай хитрый и у него свои интересы в Ю.Азии. Он первым готов признать правительство талибов. С россией пока непонятно, так как там это движение запрещено. А вот американцы в шоке. Для них репутационные потери очень велики. В Сенат срочно вызваны гос.секретарь Блинкен, министр обороны Остин и председатель комитета начальников штабов Милли. Они не успевают эвакуировать около 20.000 лояльных афганцев, которым грозит расправа... Интересно как это всё завтра отразится на биржах?
Denik написав:Это уже неадекватность Байдена в этой ситуации.
Да, не царское это дело просить ОПЕК+ по таким мелочам. Времена, когда нагнув саудитов, американцы обвалили цены на нефть и ускорили развал СССР, уже давно прошли. Сейчас, помимо США, есть еще и Китай, довольно рослый игрок на нефтяном рынке. И американцам всё труднее там качать свои права...
75stasstas75 написав:RTC12 Да никак не отразитсся, не то это событие.
То что Талибан возродился - сильнейшее геополитическое событие и в первую очередь для РФ, потому что там доля мусульман стремительно растет и появление своего Таллибана - вопрос времени. Нужно быть готовыми даже к такому событию как Московский Халифат.
75stasstas75 написав:RTC12 Да никак не отразитсся, не то это событие.
То что Талибан возродился - сильнейшее геополитическое событие и в первую очередь для РФ, потому что там доля мусульман стремительно растет и появление своего Таллибана - вопрос времени. Нужно быть готовыми даже к такому событию как Московский Халифат.
75stasstas75 написав:RTC12 Да никак не отразитсся, не то это событие.
То что Талибан возродился - сильнейшее геополитическое событие и в первую очередь для РФ, потому что там доля мусульман стремительно растет и появление своего Таллибана - вопрос времени. Нужно быть готовыми даже к такому событию как Московский Халифат.
можна подумати, що Україні від цього буде ліпше
Наоборот - вернем свое и еще можно будет отхватить жирный кусок.
75stasstas75 написав:RTC12 Да никак не отразитсся, не то это событие.
То что Талибан возродился - сильнейшее геополитическое событие и в первую очередь для РФ, потому что там доля мусульман стремительно растет и появление своего Таллибана - вопрос времени. Нужно быть готовыми даже к такому событию как Московский Халифат.
можна подумати, що Україні від цього буде ліпше
скорее да чем нет, возможно тогда политическое руководство рф займётся внутренними проблемами и их перестанет беспокоить судьба русскоязычных украинцев. Но это вопрос десятилетий.
RTC12 написав:Интересно как это всё завтра отразится на биржах?
никак. Афганистан микроскопический игрок на мировой арене, многие вообще не знают где это находится.