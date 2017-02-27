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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 сер, 2021 08:31
По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60.
Завтра тестим 26,50.
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Denik
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Додано: Пон 16 сер, 2021 08:35
Denik написав:
По-моему, на МБ сегодня пробиваем
26,60.
Завтра тестим
26,50.
Не розумію коженденного збудження з цього приводу...
Що, ціни десь почали також знижуватись в гривні, так само, як вона укріплюється?
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change_pm
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Додано: Пон 16 сер, 2021 08:36
change_pm написав: Denik написав:
По-моему, на МБ сегодня пробиваем
26,60.
Завтра тестим
26,50.
Не розумію коженденного збудження з цього приводу...
Що, ціни десь почали також знижуватись в гривні, так само, як вона укріплюється?
Навпаки зростають
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Додано: Пон 16 сер, 2021 08:36
Denik написав:
По-моему, на МБ сегодня
пробиваем 26,60.
Завтра тестим 26,50.
Мій прогноз)) - наче від нього далеко втікти не маємо))
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Успіх
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Додано: Пон 16 сер, 2021 08:51
Успіх написав:
Мій прогноз)) - наче від нього далеко втікти не маємо))
Каков ваш прогноз на начало и конец сентября?
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finuser389
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:53
change_pm написав: Denik написав:
По-моему, на МБ сегодня пробиваем
26,60.
Завтра тестим
26,50.
Не розумію коженденного збудження з цього приводу...
Що, ціни десь почали також знижуватись в гривні, так само, як вона укріплюється?
не розумієте? а даремно
це така гра...перекинулися з валюти у гривну, сидимо і рахуємо профіт (поки що віртуальний)
кожні 5 коп укріплення гривні +1** долл
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:57
finuser389 написав: Успіх написав:
Мій прогноз)) - наче від нього далеко втікти не маємо))
Каков ваш прогноз на начало и конец сентября?
на начало 26,69
на конец 26,68
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prodigy
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