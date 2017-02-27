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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8128812981308131
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60.
Завтра тестим 26,50.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:35

  Denik написав:По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60.
Завтра тестим26,50.

Не розумію коженденного збудження з цього приводу...

Що, ціни десь почали також знижуватись в гривні, так само, як вона укріплюється?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:36

  change_pm написав:
  Denik написав:По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60.
Завтра тестим26,50.

Не розумію коженденного збудження з цього приводу...

Що, ціни десь почали також знижуватись в гривні, так само, як вона укріплюється?

Навпаки зростають :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:36

  Denik написав:По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60.
Завтра тестим 26,50.

Мій прогноз)) - наче від нього далеко втікти не маємо))
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 08:51

  Успіх написав:Мій прогноз)) - наче від нього далеко втікти не маємо))

Каков ваш прогноз на начало и конец сентября?
finuser389
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:53

  change_pm написав:
  Denik написав:По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60.
Завтра тестим26,50.

Не розумію коженденного збудження з цього приводу...

Що, ціни десь почали також знижуватись в гривні, так само, як вона укріплюється?


не розумієте? а даремно

це така гра...перекинулися з валюти у гривну, сидимо і рахуємо профіт (поки що віртуальний)

кожні 5 коп укріплення гривні +1** долл
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 09:57

  finuser389 написав:
  Успіх написав:Мій прогноз)) - наче від нього далеко втікти не маємо))

Каков ваш прогноз на начало и конец сентября?


на начало 26,69

на конец 26,68
prodigy
 
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