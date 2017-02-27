Denik написав:По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60. Завтра тестим 26,50.
а наличка пока так 26.72-26.75/26.79-26.82
На наличке перекос в сторону куплю. Не верит народ и фермеры в своё счастье и такую шару, выгребают валюту на все. На межбанке притормозили со снижением и скоростью погружения. Но глобально перекос в сторону укрепления никто не отменял. Короче пока боевая ничья между быками и медведями.
Denik написав:По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60. Завтра тестим 26,50.
а наличка пока так 26.72-26.75/26.79-26.82
На наличке перекос в сторону куплю. Не верит народ и фермеры в своё счастье и такую шару, выгребают валюту на все. На межбанке притормозили со снижением и скоростью погружения. Но глобально перекос в сторону укрепления никто не отменял. Короче пока боевая ничья между быками и медведями.
Пора року така. Люди привикли в цей час валюту купляти перед осінню. Плюс багато фермерів (дрібних) конвертують доходи від врожаю у валюту. Тим більше, що курс хороший. Але банки створюють суттєву конкуренцію обмінкам. Тому помалу курс буде підтягуватись до МБ. Ближче до кінця тижня буде цікавіше. Ф. 26,65/26,75
Realist написав:Пора року така. Люди привикли в цей час валюту купляти перед осінню. Плюс багато фермерів (дрібних) конвертують доходи від врожаю у валюту. Тим більше, що курс хороший. Але банки створюють суттєву конкуренцію обмінкам. Тому помалу курс буде підтягуватись до МБ. Ближче до кінця тижня буде цікавіше. Ф. 26,65/26,75
Ничего интересного не будет. Скорее всего будем плясать вокруг 26.60 на межбанке и наличка на 10 копеек выше. Интересно будет осенью, когда все олени будут упакованы валютой, кто по 27+, кто по 26.65, гривневых приходов не будет, а вот предложение валюты сохранится. Вот тогда мяч будет на стороне НБУ, допустит ли он 26 и ниже, или станет упираться. Думаю 26 не устоит, уж больно хороший урожай и цены на него. Запомните этот твит(с).
Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вниз. НБУ попытался притормозить это движение выкупом дежурной пятерки, но почти сразу же был вынужден выйти с заградительной интервенцией. В результате, после снижения на 3 копейки наступил полный штиль, который продолжается уже более часа. В мире доллар к вечеру пятницы существенно упал. Официальный курс встретили котировками 26.6200 - 26.6400, что на 3 копейки ниже открытия.
Как мы уже знаем, НБУ в пятницу купил 6 млн. Остатки на коррсчетах выросли. В анализе ликвидности обращает на себя внимание очень существенное сокращение объема тендерных сертификатов, большая часть средств с которых перетекла в суточные. Также добавили ликвидности тендерный рефинанс и расходы казначейства. Банкам понадобились деньги.
В четверг объем МБ упал с 587.8 до 446.4 млн. Чистый спрос составил чуть более 440 млн. Клиентские обороты также сократились, спрос слегка превышал предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Denik написав:По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60. Завтра тестим26,50.
Не розумію коженденного збудження з цього приводу...
Що, ціни десь почали також знижуватись в гривні, так само, як вона укріплюється?
припистимо, було в середньому за місяць 100 грн в день на харч, стало, хай 120 грн., а погодинний рейт теж виріс на 20%, з скажімо з $10 ПА28 до $12 ПА26.5 Це тотальне зубожіння чи кінець епохи бідності?
Українські газові сховища наполовину порожні https://www.unian.ua/economics/energeti ... 14388.html Запаси газу в ПСГ на третину нижче торішнього рівня. Станом на 15 серпня українські газові сховища заповнені на 57%. 28 жовтня 2020 року компанія "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу. Станом на 28 жовтня запаси газу в підземних сховищах становили понад 28 млрд кубометрів.
На соседнем сепарресурсе главный вдохновитель секты будеттольколорожать всегда и при любых условиях сообщил, что НБУ взял 5 лямов, но потом понял, что желающих сесть в последний валютный вагон вообще нет и намечается очередной обвал валюты, вышел с неограниченой покупкой по 26.62 и выгреб более 30 лямов, сейчас продолжает стоять дальше не допуская курс ниже. Выходит на межбанке олени закончились, а на наличке ещё брыкаются сохатые, не верят в своё счастье))