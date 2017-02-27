Додано: Пон 16 сер, 2021 11:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

16.08.2021.................26,6293

Доллар потерял около 6.5 копеек.



МКГ*............7.2271............7.2308...........+0.05%



Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вниз. НБУ попытался притормозить это движение выкупом дежурной пятерки, но почти сразу же был вынужден выйти с заградительной интервенцией. В результате, после снижения на 3 копейки наступил полный штиль, который продолжается уже более часа.

В мире доллар к вечеру пятницы существенно упал.

Официальный курс встретили котировками 26.6200 - 26.6400, что на 3 копейки ниже открытия.



Как мы уже знаем, НБУ в пятницу купил 6 млн.

Остатки на коррсчетах выросли. В анализе ликвидности обращает на себя внимание очень существенное сокращение объема тендерных сертификатов, большая часть средств с которых перетекла в суточные. Также добавили ликвидности тендерный рефинанс и расходы казначейства. Банкам понадобились деньги.



В четверг объем МБ упал с 587.8 до 446.4 млн. Чистый спрос составил чуть более 440 млн. Клиентские обороты также сократились, спрос слегка превышал предложение.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.