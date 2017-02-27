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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8126812781288129
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:43

  odessit2007 написав:
  Denik написав:По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60.
Завтра тестим 26,50.

а наличка пока так
26.72-26.75/26.79-26.82

На наличке перекос в сторону куплю.
Не верит народ и фермеры в своё счастье и такую шару, выгребают валюту на все.
На межбанке притормозили со снижением и скоростью погружения.
Но глобально перекос в сторону укрепления никто не отменял.
Короче пока боевая ничья между быками и медведями.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:43

  RTC12 написав:...
Сейчас глобализация, с общей основной резервной валютой вместо золота,
и хорошо раздутый и лопнувший пузырь может поставить на колени не только конкретную страну, а весь мир...


Пришла на ум фраза: "Too big to fall"... Будут спасать всем миром?
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 10:52

  somilitark написав:
  odessit2007 написав:
  Denik написав:По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60.
Завтра тестим 26,50.

а наличка пока так
26.72-26.75/26.79-26.82

На наличке перекос в сторону куплю.
Не верит народ и фермеры в своё счастье и такую шару, выгребают валюту на все.
На межбанке притормозили со снижением и скоростью погружения.
Но глобально перекос в сторону укрепления никто не отменял.
Короче пока боевая ничья между быками и медведями.

Пора року така. Люди привикли в цей час валюту купляти перед осінню.
Плюс багато фермерів (дрібних) конвертують доходи від врожаю у валюту. Тим більше, що курс хороший.
Але банки створюють суттєву конкуренцію обмінкам. Тому помалу курс буде підтягуватись до МБ.
Ближче до кінця тижня буде цікавіше.
Ф. 26,65/26,75
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:12

  Realist написав:Пора року така. Люди привикли в цей час валюту купляти перед осінню.
Плюс багато фермерів (дрібних) конвертують доходи від врожаю у валюту. Тим більше, що курс хороший.
Але банки створюють суттєву конкуренцію обмінкам. Тому помалу курс буде підтягуватись до МБ.
Ближче до кінця тижня буде цікавіше.
Ф. 26,65/26,75

Ничего интересного не будет. Скорее всего будем плясать вокруг 26.60 на межбанке и наличка на 10 копеек выше.
Интересно будет осенью, когда все олени будут упакованы валютой, кто по 27+, кто по 26.65, гривневых приходов не будет, а вот предложение валюты сохранится. Вот тогда мяч будет на стороне НБУ, допустит ли он 26 и ниже, или станет упираться.
Думаю 26 не устоит, уж больно хороший урожай и цены на него.
Запомните этот твит(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.08.2021.................26,6293
Доллар потерял около 6.5 копеек.

МКГ*............7.2271............7.2308...........+0.05%

Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вниз. НБУ попытался притормозить это движение выкупом дежурной пятерки, но почти сразу же был вынужден выйти с заградительной интервенцией. В результате, после снижения на 3 копейки наступил полный штиль, который продолжается уже более часа.
В мире доллар к вечеру пятницы существенно упал.
Официальный курс встретили котировками 26.6200 - 26.6400, что на 3 копейки ниже открытия.

Как мы уже знаем, НБУ в пятницу купил 6 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. В анализе ликвидности обращает на себя внимание очень существенное сокращение объема тендерных сертификатов, большая часть средств с которых перетекла в суточные. Также добавили ликвидности тендерный рефинанс и расходы казначейства. Банкам понадобились деньги.

В четверг объем МБ упал с 587.8 до 446.4 млн. Чистый спрос составил чуть более 440 млн. Клиентские обороты также сократились, спрос слегка превышал предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:26

  change_pm написав:
  Denik написав:По-моему, на МБ сегодня пробиваем 26,60.
Завтра тестим26,50.

Не розумію коженденного збудження з цього приводу...

Що, ціни десь почали також знижуватись в гривні, так само, як вона укріплюється?

припистимо, було в середньому за місяць 100 грн в день на харч, стало, хай 120 грн.,
а погодинний рейт теж виріс на 20%, з скажімо з $10 ПА28 до $12 ПА26.5
Це тотальне зубожіння чи кінець епохи бідності?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На соседнем сепарресурсе главный вдохновитель секты будеттольколорожать всегда и при любых условиях сообщил, что НБУ взял 5 лямов, но потом понял, что желающих сесть в последний валютный вагон вообще нет и намечается очередной обвал валюты, вышел с неограниченой покупкой по 26.62 и выгреб более 30 лямов, сейчас продолжает стоять дальше не допуская курс ниже.
Выходит на межбанке олени закончились, а на наличке ещё брыкаются сохатые, не верят в своё счастье))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:32

сползаем стремительно, если так пойдет, то к концу недели МБ будет 26,50 и ниже
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:На соседнем сепарресурсе главный вдохновитель секты будеттольколорожать всегда и при любых условиях сообщил, что НБУ взял 5 лямов, но потом понял, что желающих сесть в последний валютный вагон вообще нет и намечается очередной обвал валюты, вышел с неограниченой покупкой по 26.62 и выгреб более 30 лямов, сейчас продолжает стоять дальше не допуская курс ниже.

Говорят, что НБУ выгреб 5 + 100 лямов.
  somilitark написав:Выходит на межбанке олени закончились, а на наличке ещё брыкаются сохатые, не верят в своё счастье))

НБУ опускает медленно, чтобы сохатые наелись "дешевого" доллара ))))))
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