руки чешутся
а где такое дают?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 сер, 2021 14:33
Додано: Пон 16 сер, 2021 14:37
Кредобанк
PS. Уже нет.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 16 сер, 2021 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 сер, 2021 15:06
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................16.08.2021...........17.08.2021
дата розрахунку................13.08.2021............16.08.2021
Євро...................................31,3978.................31,3633...-0.11%
Долар США........................26,6931.................26,6457...-0.18%
После полудня доллар отыграл почти 2 копейки.
Открылись на полкопейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе уверенно пошли вниз. НБУ попытался притормозить это движение выкупом дежурной пятерки, но почти сразу же был вынужден выйти с заградительной интервенцией. В результате, после снижения на 3 копейки наступил полный штиль, который продолжается уже более часа.
В мире доллар к вечеру пятницы существенно упал.
Официальный курс встретили котировками 26.6200 - 26.6400, что на 3 копейки ниже открытия.
После 12, когда регулятор, по сообщениям "с полей", вышел третий раз с бидом ниже рынка, оживились покупатели и котировки приподнялись на 1.5 копейки. После обеда курс резко пошел вверх и к 15-30 вырос на 6 копеек. Похоже, кто-то достаточно крупный поздновато решил прикупить валюты. Доносятся вести о неприлично высоких оборотах. Официальный курс подтверждает, что и после обеда сохранялась высокая активность. Как бы не оказалось, что регулятору сегодня пришлось работать в обе стороны.
В мире доллар после падения в пятницу вечеров очень плавно растет, но до утраченных позиций еще очень далеко.
Официальный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории:
2020 - 27.3474 (-6) -70
2019 - 25.1428 (-18) +150
2018 - 27.6705 (+23)
2017 - 25.5727 (-2)
В пятницу 6 банков получили рефинанс на срок до 3 лет и 1 банк - до 84 дней:
АТ "МОТОР-БАНК" 236 000.0
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 140 000.0 (короткий)
АТ "ЮНЕКС БАНК" 166 000.0
АТ "КІБ" 225 000.0
АТ "КРЕДОБАНК" 750 000.0
АТ "РВС БАНК" 215 000.0
АТ "СКАЙ БАНК" 191 000.0
Додано: Пон 16 сер, 2021 15:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А тепер уявіть собі, що було б якби не НБУ?
Так, спекулянти би заробили (я в тому числі). Але що б сказав бізнес? Заробітчани?
Наступним разом як будете звинувачувати НБУ як головного спекулянта, згадайте сьогоднішній день.
Додано: Пон 16 сер, 2021 15:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 16 сер, 2021 15:13
Додано: Пон 16 сер, 2021 15:18
Додано: Пон 16 сер, 2021 15:26
Додано: Пон 16 сер, 2021 15:27
За даними Держстату, реальний ВВП у II кварталі 2021 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2020 року – збільшився на 5,4%.
Нагадаємо, в 2020 році ВВП України скоротився на 4,0%.
Додано: Пон 16 сер, 2021 15:28
НБУ повідомив, що його правління внесло зміни до постанови №351 від 30.06.2016 "Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями"
- у частині надання права банкам, які здійснили переведення активів боржника - юридичної особи з групової оцінки на індивідуальну для подальшої оцінки за спрощеним підходом, до 01.10.2021 не застосовувати ознаку дефолту та інформацію про 10 (дефолтний клас) із Кредитного реєстру НБУ, що пов’язані з відсутністю в банку фінансової звітності боржника;
- у частині уточнення застосування окремих умов до оцінки кредитного ризику за спрощеним підходом.
Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №87 від 13.08.2021.
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