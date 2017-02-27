Realist написав:А тепер уявіть собі, що було б якби не НБУ? Так, спекулянти би заробили (я в тому числі). Але що б сказав бізнес? Заробітчани? Наступним разом як будете звинувачувати НБУ як головного спекулянта, згадайте сьогоднішній день.
точно также можно кинуть в огород нбу огромную каменюку, что льет зимой как не в себя пару миллиардов. Зачем тратить резервы?
Realist написав:Пора року така. Люди привикли в цей час валюту купляти перед осінню. Плюс багато фермерів (дрібних) конвертують доходи від врожаю у валюту. Тим більше, що курс хороший. Але банки створюють суттєву конкуренцію обмінкам. Тому помалу курс буде підтягуватись до МБ. Ближче до кінця тижня буде цікавіше. Ф. 26,65/26,75
Ничего интересного не будет. Скорее всего будем плясать вокруг 26.60 на межбанке и наличка на 10 копеек выше. Интересно будет осенью, когда все олени будут упакованы валютой, кто по 27+, кто по 26.65, гривневых приходов не будет, а вот предложение валюты сохранится. Вот тогда мяч будет на стороне НБУ, допустит ли он 26 и ниже, или станет упираться. Думаю 26 не устоит, уж больно хороший урожай и цены на него. Запомните этот твит(с).
Чем ниже курс тем лучше! Будем паковать матрасы по 26.
Сальдо внешней торговли товарами и услугами в 1-м полугодии сократилось на 356 млн долларов (-46%). Причина - сокращение профицита торговли услугами, который исторически балансировал дефицитную торговлю товарами. Сам дефицит торговли товарами при этом незначительно уменьшился
Сегодня от производителей прислали новые письма о новых повышениях цен на 5 процентов с первого сентября 2021 года . По нынешним ценам особой торговли нет , а тут еще одно повышение . Звонили перевозчики и сами уже пытаются найти заказы , без услуг диспетчера .
Как почитаешь , так ВСЕ завалены деньгами , банки ,торговцы валютой , народ не знает куда деньги девать. Все требуют увеличить процентные ставки по депозитам .
Иногда оглядываюсь и думаю , что то жизнь как то мимо моего болота тихо проходит .
У всех такие АГРОМНЫИ(умышленные ошибки ) успехи , особенно в ИкАномЕке Украины по данным Госстата. Рост огромный . Особенно рост на продукты и бензин.
Только у меня как то обороты все падают и падают . Наверное это только у меня так . Должен же быть кто то проигравший . Когда уже этот рост экономики прекратится ?