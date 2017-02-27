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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8128812981308131
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:31

  Realist написав:А тепер уявіть собі, що було б якби не НБУ?
Так, спекулянти би заробили (я в тому числі). Але що б сказав бізнес? Заробітчани?
Наступним разом як будете звинувачувати НБУ як головного спекулянта, згадайте сьогоднішній день.


точно также можно кинуть в огород нбу огромную каменюку, что льет зимой как не в себя пару миллиардов.
Зачем тратить резервы?
:?
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:31

  somilitark написав:
  Realist написав:Пора року така. Люди привикли в цей час валюту купляти перед осінню.
Плюс багато фермерів (дрібних) конвертують доходи від врожаю у валюту. Тим більше, що курс хороший.
Але банки створюють суттєву конкуренцію обмінкам. Тому помалу курс буде підтягуватись до МБ.
Ближче до кінця тижня буде цікавіше.
Ф. 26,65/26,75

Ничего интересного не будет. Скорее всего будем плясать вокруг 26.60 на межбанке и наличка на 10 копеек выше.
Интересно будет осенью, когда все олени будут упакованы валютой, кто по 27+, кто по 26.65, гривневых приходов не будет, а вот предложение валюты сохранится. Вот тогда мяч будет на стороне НБУ, допустит ли он 26 и ниже, или станет упираться.
Думаю 26 не устоит, уж больно хороший урожай и цены на него.
Запомните этот твит(с).
Чем ниже курс тем лучше! Будем паковать матрасы по 26.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:34

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в 1-м полугодии сократилось на 356 млн долларов (-46%). Причина - сокращение профицита торговли услугами, который исторически балансировал дефицитную торговлю товарами. Сам дефицит торговли товарами при этом незначительно уменьшился

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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 15:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .

Всем Здоровья и Всего Самого Наилучшего .

Сегодня от производителей прислали новые письма о новых повышениях цен на 5 процентов с первого сентября 2021 года .
По нынешним ценам особой торговли нет , а тут еще одно повышение .
Звонили перевозчики и сами уже пытаются найти заказы , без услуг диспетчера .

Как почитаешь , так ВСЕ завалены деньгами , банки ,торговцы валютой , народ не знает куда деньги девать.
Все требуют увеличить процентные ставки по депозитам .

Иногда оглядываюсь и думаю , что то жизнь как то мимо моего болота тихо проходит .

У всех такие АГРОМНЫИ(умышленные ошибки ) успехи , особенно в ИкАномЕке Украины по данным Госстата.
Рост огромный .
Особенно рост на продукты и бензин.

Только у меня как то обороты все падают и падают .
Наверное это только у меня так .
Должен же быть кто то проигравший .
Когда уже этот рост экономики прекратится ?

Всем Удачи .
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