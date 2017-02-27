Додано: Пон 16 сер, 2021 15:42

Здравствуйте .



Всем Здоровья и Всего Самого Наилучшего .



Сегодня от производителей прислали новые письма о новых повышениях цен на 5 процентов с первого сентября 2021 года .

По нынешним ценам особой торговли нет , а тут еще одно повышение .

Звонили перевозчики и сами уже пытаются найти заказы , без услуг диспетчера .



Как почитаешь , так ВСЕ завалены деньгами , банки ,торговцы валютой , народ не знает куда деньги девать.

Все требуют увеличить процентные ставки по депозитам .



Иногда оглядываюсь и думаю , что то жизнь как то мимо моего болота тихо проходит .



У всех такие АГРОМНЫИ(умышленные ошибки ) успехи , особенно в ИкАномЕке Украины по данным Госстата.

Рост огромный .

Особенно рост на продукты и бензин.



Только у меня как то обороты все падают и падают .

Наверное это только у меня так .

Должен же быть кто то проигравший .

Когда уже этот рост экономики прекратится ?



Всем Удачи .