Realist написав:А тепер уявіть собі, що було б якби не НБУ? Так, спекулянти би заробили (я в тому числі). Але що б сказав бізнес? Заробітчани? Наступним разом як будете звинувачувати НБУ як головного спекулянта, згадайте сьогоднішній день.
точно также можно кинуть в огород нбу огромную каменюку, что льет зимой как не в себя пару миллиардов. Зачем тратить резервы?
Realist написав:Пора року така. Люди привикли в цей час валюту купляти перед осінню. Плюс багато фермерів (дрібних) конвертують доходи від врожаю у валюту. Тим більше, що курс хороший. Але банки створюють суттєву конкуренцію обмінкам. Тому помалу курс буде підтягуватись до МБ. Ближче до кінця тижня буде цікавіше. Ф. 26,65/26,75
Ничего интересного не будет. Скорее всего будем плясать вокруг 26.60 на межбанке и наличка на 10 копеек выше. Интересно будет осенью, когда все олени будут упакованы валютой, кто по 27+, кто по 26.65, гривневых приходов не будет, а вот предложение валюты сохранится. Вот тогда мяч будет на стороне НБУ, допустит ли он 26 и ниже, или станет упираться. Думаю 26 не устоит, уж больно хороший урожай и цены на него. Запомните этот твит(с).
Чем ниже курс тем лучше! Будем паковать матрасы по 26.
Сальдо внешней торговли товарами и услугами в 1-м полугодии сократилось на 356 млн долларов (-46%). Причина - сокращение профицита торговли услугами, который исторически балансировал дефицитную торговлю товарами. Сам дефицит торговли товарами при этом незначительно уменьшился
Сегодня от производителей прислали новые письма о новых повышениях цен на 5 процентов с первого сентября 2021 года . По нынешним ценам особой торговли нет , а тут еще одно повышение . Звонили перевозчики и сами уже пытаются найти заказы , без услуг диспетчера .
Как почитаешь , так ВСЕ завалены деньгами , банки ,торговцы валютой , народ не знает куда деньги девать. Все требуют увеличить процентные ставки по депозитам .
Иногда оглядываюсь и думаю , что то жизнь как то мимо моего болота тихо проходит .
У всех такие АГРОМНЫИ(умышленные ошибки ) успехи , особенно в ИкАномЕке Украины по данным Госстата. Рост огромный . Особенно рост на продукты и бензин.
Только у меня как то обороты все падают и падают . Наверное это только у меня так . Должен же быть кто то проигравший . Когда уже этот рост экономики прекратится ?
Урожай собирают в августе? Значит валютные поступления захватят сентябрь. По идее в сентябре гривна должна ещё продержаться, выстоять не выше 27. Ну а дальше всем все понятно....С нашими проблемами в экономике, долгами- думаю под Новый Год 28,5-29 увидим. Это в лучшем случае.
Сегодня от производителей прислали новые письма о новых повышениях цен на 5 процентов с первого сентября 2021 года . По нынешним ценам особой торговли нет , а тут еще одно повышение . Звонили перевозчики и сами уже пытаются найти заказы , без услуг диспетчера .
Как почитаешь , так ВСЕ завалены деньгами , банки ,торговцы валютой , народ не знает куда деньги девать. Все требуют увеличить процентные ставки по депозитам .
Иногда оглядываюсь и думаю , что то жизнь как то мимо моего болота тихо проходит .
У всех такие АГРОМНЫИ(умышленные ошибки ) успехи , особенно в ИкАномЕке Украины по данным Госстата. Рост огромный . Особенно рост на продукты и бензин.
Только у меня как то обороты все падают и падают . Наверное это только у меня так . Должен же быть кто то проигравший . Когда уже этот рост экономики прекратится ?
Всем Удачи .
Ресурсы Госстата не безграничны - он обследует только корпоративные и часть средних предприятий. А те, в свою очередь, в условиях коронакризиса имеют ресурсы, позволяющие подбирать рынок стагнирующего малого бизнеса и самозанятого населения.
Поэтому в официальных сводках вы читаете о росте товарооборота, а в своей бухгалтерии видите его падение. И то, и другое - правда. Крупный бизнес становится еще крупнее, мелкий - разоряется. Даже банкиры на прошлой неделе взвыли о непаритетных условиях кабминовского льготного кредитования - те, кто его получают, не особо и нуждаются, а те, кто нуждаются, не проходят скоринг рисков. Собственно, ничего нового в этом нет, но в случае льготных кредитов речь о бюджетных деньгах
Сегодня от производителей прислали новые письма о новых повышениях цен на 5 процентов с первого сентября 2021 года . По нынешним ценам особой торговли нет , а тут еще одно повышение . Звонили перевозчики и сами уже пытаются найти заказы , без услуг диспетчера .
Как почитаешь , так ВСЕ завалены деньгами , банки ,торговцы валютой , народ не знает куда деньги девать. Все требуют увеличить процентные ставки по депозитам .
Иногда оглядываюсь и думаю , что то жизнь как то мимо моего болота тихо проходит .
У всех такие АГРОМНЫИ(умышленные ошибки ) успехи , особенно в ИкАномЕке Украины по данным Госстата. Рост огромный . Особенно рост на продукты и бензин.
Только у меня как то обороты все падают и падают . Наверное это только у меня так . Должен же быть кто то проигравший . Когда уже этот рост экономики прекратится ?
Всем Удачи .
Ви плутаєте бажання зберегти накопичення від впливу інфляції із ростом економіки (вашого бізнесу) Це два кардинально різні процеси. В принципі вони поєднанні, адже витрати домогосподарств підтримують економіку. Якщо не помиляюсь, ви торгуєте запасними частинами (комплектуючи-ми), а основні витрати йдуть на кінцевий продукт. Тому можливо ці витрати домогосподарств і обходить вас стороною (припущення). Також не порівнюйте величезну ліквідність банківського сектору та окремих бенефіціарів певних секторів економіки із добробутом пересічних громадян. Реальні дані росту ВВП показую, що ми "ростемо" із швидкістю равлика. Просто ситуативно є надлишок валюти на МБ (від бенефіціарів певних секторів економіки) і ми тверезо оцінюємо ТИМЧАСОВІ наслідки цього процесу та намагаємось ними скористатись. Моє шанування!
холява написав:Как почитаешь , так ВСЕ завалены деньгами , банки ,торговцы валютой , народ не знает куда деньги девать. Все требуют увеличить процентные ставки по депозитам .
холява написав:Только у меня как то обороты все падают и падают .
ув. холява, здесь нет противоречий, заметьте хотят разместить на депозитах (т.е. заработать) а не потратить. Точно так же вы хотите заработать, поэтому вкладываете деньги в товар. Когда экономика не работает скорость мультипликатора падает, естественно в каких то местах скапливаются "лишние" деньги, которые банально некуда вложить. То есть мерседесы купить (если есть за что) ноу проблем, а заработать 15-20% без рисков уже мало кто может.
пс. Извините если ничего нового вам не рассказал. Из моих знакомых у всех дела с торговлей плохо.
Denik написав:По экспорту я называл цифру 24 для пшеницы при USDA - 23,5. По кукурузе мне кажется урожай будут выше 42 млн. т...
По кукурузе очень вероятно подтвердится мой прогноз. https://www.gismeteo.ua/maps/ 18-19 августа через Украину проходит атмосферный фронт с осадками - около 10 мм. Этот же фронт может способствовать урожаю подсолнечника до 20 млн.т. с прогнозных 17. При таком урожае курс 25-26 - реальность. Возможен даже 24.