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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8129813081318132
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:28

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:35

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 16:35

  холява написав:Здравствуйте .

Всем Здоровья и Всего Самого Наилучшего .

Сегодня от производителей прислали новые письма о новых повышениях цен на 5 процентов с первого сентября 2021 года .
По нынешним ценам особой торговли нет , а тут еще одно повышение .
Звонили перевозчики и сами уже пытаются найти заказы , без услуг диспетчера .

Как почитаешь , так ВСЕ завалены деньгами , банки ,торговцы валютой , народ не знает куда деньги девать.
Все требуют увеличить процентные ставки по депозитам .

Иногда оглядываюсь и думаю , что то жизнь как то мимо моего болота тихо проходит .

У всех такие АГРОМНЫИ(умышленные ошибки ) успехи , особенно в ИкАномЕке Украины по данным Госстата.
Рост огромный .
Особенно рост на продукты и бензин.

Только у меня как то обороты все падают и падают .
Наверное это только у меня так .
Должен же быть кто то проигравший .
Когда уже этот рост экономики прекратится ?

Всем Удачи .

Рыночная экономика, конкуренция. Может быть объём вашего рынка вырос, но ваша доля уменьшилась. Надо искать причины неудач и выходить на новые возможности, хотя я не уверен что это разумно. У меня некоторые знакомые бизнесмены прекратили экспанцию и просто занимаются любимым хобби, говорят что надоело тужится и выпрыгивать из штанов в борьбе с конкурентами, возьму паузу и немного сбавлю обороты. Ведь накоплено не мало, создайте новую семью, я уверен что вы завидный жених и без проблем найдёте себе желающую родить вам , даже не одного наследника и избранница будет минимум в 2 раза моложе.
Так что причины глубже, может вам намекают о том что надо посмотреть по сторонам, а не гнаться за очередным лямом)(
Пл курсу. НБУ погнал оленей в другую сторону. Хотя глобально ничего не поменялось, подождём когда у стада закончится гривна, ждать осталось недолго...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:02

Кому 7,7% в долларе под госгарантии?

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 12 августа допустила к обращению в Украине пятилетние еврооблигации АО "Укрзализныця" (УЗ), выпущенные через Rail Capital Markets Plc (ISIN XS2365120885).
Согласно информации на сайте НКЦБФР, инициатором вывода стал ко-лид-менеджер размещения этих облигаций Dragon Capital, облигации планируется включить в биржевой список "Украинской биржи".
"Внутренние инвесторы теперь получат доступ к еврооблигациям "Укрзализници". Это исправляет несправедливость, когда украинские инвесторы были лишены доступа к наиболее качественным заемщикам, предлагающим долларовую доходность существенно выше, чем можно найти валютный депозит в Украине", – прокомментировал допуск бумаги на украинский рынок заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса агентству "Интерфакс-Украина"

Купонная доходность бумаг - 7,875%, но с учетом того, что торгуются они с премией к номиналу (на Boerse +1,74%, например), то реально получить 7,7-7,75% годовых
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:05

  somilitark написав:
  холява написав:/quote]
Рыночная экономика, конкуренция. Может быть объём вашего рынка вырос, но ваша доля уменьшилась. Надо искать причины неудач и выходить на новые возможности, хотя я не уверен что это разумно. У меня некоторые знакомые бизнесмены прекратили экспанцию и просто занимаются любимым хобби, говорят что надоело тужится и выпрыгивать из штанов в борьбе с конкурентами, возьму паузу и немного сбавлю обороты. Ведь накоплено не мало, создайте новую семью, я уверен что вы завидный жених и без проблем найдёте себе желающую родить вам , даже не одного наследника и избранница будет минимум в 2 раза моложе.
Так что причины глубже, может вам намекают о том что надо посмотреть по сторонам, а не гнаться за очередным лямом)(
Пл курсу. НБУ погнал оленей в другую сторону. Хотя глобально ничего не поменялось, подождём когда у стада закончится гривна, ждать осталось недолго...


Владимир Батькович (Извините не знаю как Вас по батюшке ), Здравствуйте .

То чем занимаюсь по некоторым темам -эксклюзив .
Каждые год получаю приглашения от Госстата на участие в " Лидер Года "по некоторым кодам (имеется ввиду что завожу в страну больше всех по определенному коду ).
Бросишь что то ,что наладил до безупречности , потом локти кусать будешь .

Человека который знает про меня ВСЕ за прошедшие 38 лет совместной жизни не брошу .
А вдруг она расскажет всем , что я алкоголик или забирал у наркоманов их долю малую .
Курил ганджубас перед лечением больных , перед капельницами ..... ох сколько она знает .

Только из Сиде вернулась , отдыхала там ,где Марк Антоний встречался с Клеопатрой .
Мучается страшно !

Лезть в клуб рогоносцев , да еще сразу в президиум, уже поздно, да и не на мой характер .

По теме ,..... смотрю по сторонам и думаю ,в правительстве вообще есть люди думающие на перед ?
Пользующиеся , ну хотя бы искусственным интеллектом , который бы уже несколько раз сгорел от их действий .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:07

somilitark

действительно немного погорячился, сказав что именно этой зимой слил несколько миллиардов. но тоже немало слил, упорно удерживая вершину в районе 28.5.
А в марте 2020 года за 1 месяц слил 2,453 млрд.

https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/i ... tion/2020/
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 17:23

Межбанк: НБУ стал основным "виновником" смены тренда

На валютном рынке в понедельник скучно не было никому: ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку. А сама сессия прошла очень активно и еще до 15 часов объем операций на торгах только по Bloomberg превысил $300 млн.

Несмотря на значительное превышение предложения над спросом – за 16 августа доллар на межбанке вырос с 26,65/26,67 до 26,735/26,755 гривен, а евро – с 31,41/31,43 до 31,48/31,50 гривен.

Основным “виновником” смены тренда на торгах стал Нацбанк. Он трижды выходил на рынок с интервенциями и буквально “вымел” с межбанка весь переизбыток предложения. Более того – регулятор создал таким образом искусственную нехватку валюты под конец дня, а завершили дело спекулянты. Именно они на радость экспортерам, которым надо уплачивать налоги – и загнали котировки под конец сессии к отметке 26,735/26,755 гривен за доллар.

Ход торгов:

С самого начала сессии предложение значительно превышало спрос и с утренних 26,65/26,67 гривен доллар просел до 26,62/26,64 к 11 часам и продержался в этих пределах до полудня. За это время НБУ уже успел дважды побывать на рынке и в начале купил $5млн в пределах 26,63-26,64 гривен, а затем стал покупать по 26,62 гривны.

Именно “универсальный покупатель” изымал все дешевое предложение и этим удерживал котировки от обвала. Еще до обеда Нацбанк купил $100 млн по 26,62 гривны, а затем в третий раз стал с покупкой по 26,61. Такая массированная скупка валюты не могла не отразится на поведении участников торгов.

На обед дилеры ушли при уровне 26,635/26,655 гривен, но уже после 14 часов спрос увеличился на фоне фактически уже полностью выкупленного Нацбанком предложения.

Это привело к перекосам и котировки активно пошли вверх стараниями спекулянтов и части крупных продавцов, которые решили заработать на ситуации.

Уже к 15 часам курс вырос до 26,665/26,685 гривен, к 16:00 доллар уже котировался в пределах 26,685/26,705 гривен, а завершились торги на уровне 26,735/26,755.

Главные события 16 августа на валютном рынке:

Доллар за день вырос на 8,5 копеек — с утренних 26,65/26,67 гривен до 26,735/26,755 к концу сессии.

Нацбанк выходил на межбанк трижды. В первый раз купил $5 млн по курсу в пределах 26,63-26,64 гривны, во второй купил порядка $100 млн по 26,62 гривен, а в третий раз простоял с уровнем покупки 26,61 гривен почти до конца активной фазы торгов.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6293 гривен, а официальный курс на 17 августа 2021 года установлен на уровне 26,6457 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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