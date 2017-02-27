Додано: Пон 16 сер, 2021 17:23

На валютном рынке в понедельник скучно не было никому: ни клиентам, ни банкам, ни Нацбанку. А сама сессия прошла очень активно и еще до 15 часов объем операций на торгах только по Bloomberg превысил $300 млн.



Несмотря на значительное превышение предложения над спросом – за 16 августа доллар на межбанке вырос с 26,65/26,67 до 26,735/26,755 гривен, а евро – с 31,41/31,43 до 31,48/31,50 гривен.



Основным “виновником” смены тренда на торгах стал Нацбанк. Он трижды выходил на рынок с интервенциями и буквально “вымел” с межбанка весь переизбыток предложения. Более того – регулятор создал таким образом искусственную нехватку валюты под конец дня, а завершили дело спекулянты. Именно они на радость экспортерам, которым надо уплачивать налоги – и загнали котировки под конец сессии к отметке 26,735/26,755 гривен за доллар.



Ход торгов:



С самого начала сессии предложение значительно превышало спрос и с утренних 26,65/26,67 гривен доллар просел до 26,62/26,64 к 11 часам и продержался в этих пределах до полудня. За это время НБУ уже успел дважды побывать на рынке и в начале купил $5млн в пределах 26,63-26,64 гривен, а затем стал покупать по 26,62 гривны.



Именно “универсальный покупатель” изымал все дешевое предложение и этим удерживал котировки от обвала. Еще до обеда Нацбанк купил $100 млн по 26,62 гривны, а затем в третий раз стал с покупкой по 26,61. Такая массированная скупка валюты не могла не отразится на поведении участников торгов.



На обед дилеры ушли при уровне 26,635/26,655 гривен, но уже после 14 часов спрос увеличился на фоне фактически уже полностью выкупленного Нацбанком предложения.



Это привело к перекосам и котировки активно пошли вверх стараниями спекулянтов и части крупных продавцов, которые решили заработать на ситуации.



Уже к 15 часам курс вырос до 26,665/26,685 гривен, к 16:00 доллар уже котировался в пределах 26,685/26,705 гривен, а завершились торги на уровне 26,735/26,755.

Главные события 16 августа на валютном рынке:



Доллар за день вырос на 8,5 копеек — с утренних 26,65/26,67 гривен до 26,735/26,755 к концу сессии.



Нацбанк выходил на межбанк трижды. В первый раз купил $5 млн по курсу в пределах 26,63-26,64 гривны, во второй купил порядка $100 млн по 26,62 гривен, а в третий раз простоял с уровнем покупки 26,61 гривен почти до конца активной фазы торгов.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6293 гривен, а официальный курс на 17 августа 2021 года установлен на уровне 26,6457 гривен за доллар.