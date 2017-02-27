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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:06
Кукуруза штука хорошая, а вот вторая сторона укр.экспортной медали
уже блестит всё меньше и меньше.
Стоимость жел.руды уже почти месяц как прилично падает...
Да и цена на сталь всё чаще смотрит вниз.
Очевидно замедление экономики Китая уже даёт о себе знать...
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:32
Китай возвращается к своим органическим +6-8% г/г - сегодня приехали необнадеживающие для спекулянтов и ожидаемые для стратегов июльские данные по промпроизводству и розничным продажам. Двузначные (не путать с двукратными) темпы прироста позади, да и они по большей части были результатом низкой базы сравнения...
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:35
Там картельный сговор в лице ОПЕК+, с которой не так просто бороться.
Плюс, в свете последних бандитских времён, появилось современное Ноу-хау. Довольно эффективный способ для поднятия нефтяных цен. Для этого достаточно атаковать(подорвать) нефтяной танкер в Персидском заливе, или что-то в этом роде. Что мы уже не раз наблюдали...
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