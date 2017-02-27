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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:06
Кукуруза штука хорошая, а вот вторая сторона укр.экспортной медали
уже блестит всё меньше и меньше.
Стоимость жел.руды уже почти месяц как прилично падает...
Да и цена на сталь всё чаще смотрит вниз.
Очевидно замедление экономики Китая уже даёт о себе знать...
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:32
Китай возвращается к своим органическим +6-8% г/г - сегодня приехали необнадеживающие для спекулянтов и ожидаемые для стратегов июльские данные по промпроизводству и розничным продажам. Двузначные (не путать с двукратными) темпы прироста позади, да и они по большей части были результатом низкой базы сравнения...
Додано: Пон 16 сер, 2021 20:35
Там картельный сговор в лице ОПЕК+, с которой не так просто бороться.
Плюс, в свете последних бандитских времён, появилось современное Ноу-хау. Довольно эффективный способ для поднятия нефтяных цен. Для этого достаточно атаковать(подорвать) нефтяной танкер в Персидском заливе, или что-то в этом роде. Что мы уже не раз наблюдали...
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Цены не сталь в Китае смотрят вниз из-за нерыночного вмешательства Политбюро. Я думаю, что рынок Китая будет наказан жестким дефицитом, а после него возвратом котировок ЖРС на 200+ этой зимой - ранее, чем закончиться положительное воздействие от рекордного урожая.
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:31
Спрос на нефть, в первую очередь, связан с ростом или с падением мировой экономики, и никто его толкать вверх не будет. Картель введёт лимиты на добычу нефти для каждого члена ОПЕК+,
и тем самым снизит предложение нефти на рынке.
Меньше предложение - больше цена.
Установят приемлемый для себя диапазон цен и разброс +/- $10-15 за бочку.
Это всё условно и растянуто во времени, но это уже проверено и работает.
Додано: Пон 16 сер, 2021 21:38
Возможно. Но судя по характеру репрессивных методов китайских Швондеров,
там этот беспредел закончится не скоро.
Как никак, а это генеральная линия КПК
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:01
[quote="5281284:zРадио"]
Китай возвращается к своим органическим +6-8% г/г - сегодня приехали необнадеживающие для спекулянтов и ожидаемые для стратегов июльские данные по промпроизводству и розничным продажам. Двузначные (не путать с двукратными) темпы прироста позади, да и они по большей части были результатом низкой базы сравнения...
Но вдобавок к этому возвращается кратный (не путать с двухначным) рост стоимости фрахта, как контейнеровозов, так и балкеров и сухогрузов, что совсем не на пользу развивающимся странам, и быстрого усмирения инфляции, а также может немного омрачить радость экспортеров сырья и агропродукции... И это еще без низкой базы сравнения.
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