starsn написав:Но вдобавок к этому возвращается кратный (не путать с двухначным) рост стоимости фрахта, как контейнеровозов, так и балкеров и сухогрузов, что совсем не на пользу развивающимся странам, и быстрого усмирения инфляции, а также может немного омрачить радость экспортеров сырья и агропродукции... И это еще без низкой базы сравнения.
Это тоже пузырь, который сдуется вместе со спекулятивным спросом. Не говорю, что хаи прямо сейчас, но слом тренда - перспектива месяцев, а не лет
PS: последний раз такой ажиотаж на контейнерные перевозки отмечался весной-летом 2008-го
Китай сбрасывает казначейские облигации США четвертый месяц подряд, больше всего с 2016 года Или у китайцев проблемы с валютой, и они открывают кубышку, или вслед за РФ, решили потихоньку избавляться от всем нужного. Судя по тому как они активно тарятся золотом, валюта у них есть. Похоже что нашла коса на камень... Вы нам свои авианосцы под нос в Южно-Китайском море, а мы вам ваши долговые расписки... Пожалуйста, оплатите...
Denik написав:Поки готуюсь до 24-27 протягом року.
24 это уже история (с) Очень интересно посмотреть по осени курс, куда исчезнут грнпатриоты.
очень интересно, если окажешься не прав:
-признаешь публично -промолчишь, как будто не заметил -исчезнешь на всегда
Мой прогноз, всего лишь мой, что вниз стремительно не пойдем по осени, как здесь предрекают. Я понесу потери материальные в случае своей ошибки и публично могу сказать об этом. А вот загонщики как всегда промолчат, как будто не заметили, проходили уже. Здесь есть один персонаж, респект ему, высказал мнение, влетел, зафиксировал убыток, признал. Теоретиков-загонщиков тут полно, которые своим рублем не подкрепляют теории.