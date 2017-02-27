RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8131813281338134
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:29

  starsn написав:Но вдобавок к этому возвращается кратный (не путать с двухначным) рост стоимости фрахта, как контейнеровозов, так и балкеров и сухогрузов, что совсем не на пользу развивающимся странам, и быстрого усмирения инфляции, а также может немного омрачить радость экспортеров сырья и агропродукции... И это еще без низкой базы сравнения.


Это тоже пузырь, который сдуется вместе со спекулятивным спросом. Не говорю, что хаи прямо сейчас, но слом тренда - перспектива месяцев, а не лет

PS: последний раз такой ажиотаж на контейнерные перевозки отмечался весной-летом 2008-го
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10882
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2410 раз.
Подякували: 5269 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:47

  vitaliian написав:
  vitalijinvestor написав:когда покупать доллар ?
всегда!

"Ваше политическое кредо?
- Всегда!" (с)
Starikan
2
 
Повідомлень: 18252
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2193 раз.
Подякували: 2981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:56

Китай сбрасывает казначейские облигации США четвертый месяц подряд, больше всего с 2016 года
Зображення
Или у китайцев проблемы с валютой, и они открывают кубышку,
или вслед за РФ, решили потихоньку избавляться от всем нужного.
Судя по тому как они активно тарятся золотом, валюта у них
есть. Похоже что нашла коса на камень...
Вы нам свои авианосцы под нос в Южно-Китайском море, а мы вам ваши долговые расписки...
Пожалуйста, оплатите...
RTC12
 
Повідомлень: 441
З нами з: 09.05.15
Подякував: 79 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 23:26

  prodigy написав:
  Proofy написав:
  Denik написав:Поки готуюсь до 24-27 протягом року.
24 это уже история (с)
Очень интересно посмотреть по осени курс, куда исчезнут грнпатриоты.


очень интересно, если окажешься не прав:

-признаешь публично
-промолчишь, как будто не заметил
-исчезнешь на всегда

Мой прогноз, всего лишь мой, что вниз стремительно не пойдем по осени, как здесь предрекают. Я понесу потери материальные в случае своей ошибки и публично могу сказать об этом.
А вот загонщики как всегда промолчат, как будто не заметили, проходили уже.
Здесь есть один персонаж, респект ему, высказал мнение, влетел, зафиксировал убыток, признал. Теоретиков-загонщиков тут полно, которые своим рублем не подкрепляют теории.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1907
З нами з: 24.10.08
Подякував: 53 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8131813281338134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 762, 763, 764
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7637 4392422
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 19:51
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2695, 2696, 2697
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26963 6240296
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 сер, 2021 14:23
Аlександр
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 99, 100, 101
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1001 1364543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.