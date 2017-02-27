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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8131813281338134
Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 23:26

  prodigy написав:
  Proofy написав:
  Denik написав:Поки готуюсь до 24-27 протягом року.
24 это уже история (с)
Очень интересно посмотреть по осени курс, куда исчезнут грнпатриоты.


очень интересно, если окажешься не прав:

-признаешь публично
-промолчишь, как будто не заметил
-исчезнешь на всегда

Мой прогноз, всего лишь мой, что вниз стремительно не пойдем по осени, как здесь предрекают. Я понесу потери материальные в случае своей ошибки и публично могу сказать об этом.
А вот загонщики как всегда промолчат, как будто не заметили, проходили уже.
Здесь есть один персонаж, респект ему, высказал мнение, влетел, зафиксировал убыток, признал. Теоретиков-загонщиков тут полно, которые своим рублем не подкрепляют теории.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 06:29

  Proofy написав:Мой прогноз, всего лишь мой, что вниз стремительно не пойдем по осени, как здесь предрекают. Я понесу потери материальные в случае своей ошибки и публично могу сказать об этом.
А вот загонщики как всегда промолчат, как будто не заметили, проходили уже.
Здесь есть один персонаж, респект ему, высказал мнение, влетел, зафиксировал убыток, признал. Теоретиков-загонщиков тут полно, которые своим рублем не подкрепляют теории.


в реальности как влияют на рынок (МБ) наши хотелки? да никак...

так какие тут могут быть загонщики?
форум может повлиять на вас лично (усилить чувство паники, подтолкнуть к каким-то действиям (купить или продать)...
но на курс это не влияет абсолютно

Теоретиков-загонщиков тут полно их просто нет в природе :mrgreen:
prodigy
 
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