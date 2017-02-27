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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 сер, 2021 23:26
prodigy написав: Proofy написав: Denik написав:
Поки готуюсь до 24-27 протягом року.
24 это уже история (с)
Очень интересно посмотреть по осени курс, куда исчезнут грнпатриоты.
очень интересно, если окажешься не прав:
-признаешь публично
-промолчишь, как будто не заметил
-исчезнешь на всегда
Мой прогноз, всего лишь мой, что вниз стремительно не пойдем по осени, как здесь предрекают. Я понесу потери материальные в случае своей ошибки и публично могу сказать об этом.
А вот загонщики как всегда промолчат, как будто не заметили, проходили уже.
Здесь есть один персонаж, респект ему, высказал мнение, влетел, зафиксировал убыток, признал. Теоретиков-загонщиков тут полно, которые своим рублем не подкрепляют теории.
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Додано: Вів 17 сер, 2021 06:29
Proofy написав:
Мой прогноз, всего лишь мой, что вниз стремительно не пойдем по осени, как здесь предрекают. Я понесу потери материальные в случае своей ошибки и публично могу сказать об этом.
А вот загонщики как всегда промолчат, как будто не заметили, проходили уже.
Здесь есть один персонаж, респект ему, высказал мнение, влетел, зафиксировал убыток, признал. Теоретиков-загонщиков тут полно, которые своим рублем не подкрепляют теории.
в реальности как влияют на рынок (МБ) наши хотелки? да никак...
так какие тут могут быть загонщики?
форум может повлиять на вас лично (усилить чувство паники, подтолкнуть к каким-то действиям (купить или продать)...
но на курс это не влияет абсолютно Теоретиков-загонщиков тут полно
их просто нет в природе
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