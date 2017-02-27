Denik написав:Поки готуюсь до 24-27 протягом року.
24 это уже история (с) Очень интересно посмотреть по осени курс, куда исчезнут грнпатриоты.
очень интересно, если окажешься не прав:
-признаешь публично -промолчишь, как будто не заметил -исчезнешь на всегда
Мой прогноз, всего лишь мой, что вниз стремительно не пойдем по осени, как здесь предрекают. Я понесу потери материальные в случае своей ошибки и публично могу сказать об этом. А вот загонщики как всегда промолчат, как будто не заметили, проходили уже. Здесь есть один персонаж, респект ему, высказал мнение, влетел, зафиксировал убыток, признал. Теоретиков-загонщиков тут полно, которые своим рублем не подкрепляют теории.
Proofy написав:Мой прогноз, всего лишь мой, что вниз стремительно не пойдем по осени, как здесь предрекают. Я понесу потери материальные в случае своей ошибки и публично могу сказать об этом. А вот загонщики как всегда промолчат, как будто не заметили, проходили уже. Здесь есть один персонаж, респект ему, высказал мнение, влетел, зафиксировал убыток, признал. Теоретиков-загонщиков тут полно, которые своим рублем не подкрепляют теории.
в реальности как влияют на рынок (МБ) наши хотелки? да никак...
так какие тут могут быть загонщики? форум может повлиять на вас лично (усилить чувство паники, подтолкнуть к каким-то действиям (купить или продать)... но на курс это не влияет абсолютно
Теоретиков-загонщиков тут полно их просто нет в природе
Согласно данным Балтийской биржи, тарифы фрахта на основном маршруте из Ближнего Востока в Азию упали до самого низкого уровня с марта. Стоимость судового топлива выросла, а прибыль для судов снизилась.
«Из-за низкой стоимости фрахта в сочетании с ростом затрат на бункеровку судовладельцы зачастую теряют деньги просто чтобы держать суда на воде», — говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.
Распространение дельта-штамма Covid-19 омрачило перспективы спроса на нефть в Азии, главном рынке сбыта для Ближнего Востока. Между тем, в последние месяцы ограничения поставок альянсом ОПЕК+ привели к сокращению объемов добычи нефти. Утилизация супертанкеров невелика, владельцы находят покупателей на вторичном рынке.
Супертанкеры сейчас ходят без грузов и на более низких скоростях, чтобы сократить расход топлива (если нет груза, зачем вообще куда ходить, поставьте танкер на lay-up ) Анализ компании Vortexa Ltd показал, что цены на него резко подскочили. В среднем суда передвигаются на 12% медленнее, чем в начале года. Согласно данным исследования, основанным на ценах на бункеровку в Сингапуре, в зависимости от вида топлива им удается экономить $4100-5200 в день.
Данные LQM Petroleum Brokers свидетельствуют о том, что в азиатском транспортном узле цены на бункерное топливо с низким содержанием серы(low sulphur 0.5% c 2020, до 2020 было допустимое содержание серы в топливе 3,5%) примерно на 50% выше, чем в аналогичный период в прошлом году, поскольку мир начал оправляться от пандемии.
новые правила вступившие в силу в 2020г привели к тому, что на востоке (Китай, Сингапор, Япония) возник дефицит топлива (с содержанием серы 0,5%), плюс такое топливо не подходит для ДВС и топливных насосов (оно слишком сухое, т.к. сера дает смазку), т.е. длительное время работы приведет к износу топливного насоса и поломки To significantly reduce the amount of sulfur oxide emanating from ships, the International Maritime Organization (IMO) has set a global limit for sulfur in fuel oil on board ships of 0.5 % m/m (mass by mass) by 2020.
What does this mean for ships equipped with fuel pumps? Ships will have to use fuel oil on board with a sulfur content of no more than 0.5 % m/m, against the current limit of 3.5 % m/m. Sulfur is important for the lubrication quality of fuels. Pumps will have to meet the challenge of handling fuels with low sulfur content, which means low viscosity and therefore decreased lubrication. Viscosity goes down to 1.1 cSt and fuel loses lubrications, which causes damage to the pump.
Перспективы на ближайшие несколько месяцев неоднозначны. Несмотря на то, что цены на бункерное топливо снизились с максимума 2021 года, достигнутого в июле, оно все равно стоит очень дорого. В этом месяце ОПЕК+ намерен нарастить добычу нефти на 400,000 баррелей в день, что приведет к увеличению экспорта. Тем не менее, «пока неясно, как это повлияет на активность танкеров», отметили эксперты МЭА, одновременно снизив прогноз спроса на нефть в целом.
В сентябре несколько азиатских нефтеперерабатывающих предприятий сократили покупки нефти у Саудовской Аравии — это последствия вируса. По словам представителей, государственная нефтяная компания Saudi Armaco уже предоставила полные поставки на следующий месяц по меньшей мере девяти клиентам в регионе.
Цікава стаття. https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/491 ... ynogo.html Богдан Данилишин у своєму стилі. Амбіції видно неозброєним оком. Намагається додати ваги раді НБУ. При всьому цьому в статті є цікаві цифри. Ну і прямі натяки, щодо співпраці НБУ із Мінфіном. А ми знаємо що цілі Мінфіну дуже часто протилежні тому, що відбувається на ринку. п. Богдан явно в команді чинного Президента і намагається "вислужитись". Ми ж для себе будемо використовувати в основному його фахові економічні огляди. Рекомендую до прочитання.
ПС: Шановний Сибарит. Ви колись писали, що де-факто відсотки за зберігання коштів банків на депосертифікатах НБУ - це чиста емісія. У статті ми бачимо цифри цієї емісії. Цитата: "При цьому, Національний банк несе суттєві емісійні витрати на забезпечення функціонування операційного дизайну монетарної політики. Для підтримання ставок за короткостроковими міжбанківськими кредитами на рівні близькому до облікової ставки через операції з абсорбування ліквідності банківської системи Національним банком витрачаються суттєві кошти. Так процентні витрати за депозитними сертифікатами, що емітовані Національним банком впродовж 2015-2020 рр. становили 51,8 млрд. гривень."
Чи могли б ви пояснити чи ці емісійні витрати є витратами НБУ і відповідно вони зменшують розмір прибутку який НБУ перераховує у бюджет. І взагалі, звідки цей прибуток НБУ зявляється? Дякую.
Denik написав:По кукурузе очень вероятно подтвердится мой прогноз. https://www.gismeteo.ua/maps/ 18-19 августа через Украину проходит атмосферный фронт с осадками - около 10 мм. Этот же фронт может способствовать урожаю подсолнечника до 20 млн.т. с прогнозных 17. При таком урожае курс 25-26 - реальность. Возможен даже 24.
Прилетела поправка. Уборка подсолнечника уже началась https://www.youtube.com/watch?v=lVbfB_K04_E Из-за начала активной торговли подсолнечника межбанк не увидит просадки после 19 августа - завершения налогового периода.