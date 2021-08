Додано: Вів 17 сер, 2021 08:50

Согласно данным Балтийской биржи, тарифы фрахта на основном маршруте из Ближнего Востока в Азию упали до самого низкого уровня с марта. Стоимость судового топлива выросла, а прибыль для судов снизилась.



«Из-за низкой стоимости фрахта в сочетании с ростом затрат на бункеровку судовладельцы зачастую теряют деньги просто чтобы держать суда на воде», — говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.



Распространение дельта-штамма Covid-19 омрачило перспективы спроса на нефть в Азии, главном рынке сбыта для Ближнего Востока. Между тем, в последние месяцы ограничения поставок альянсом ОПЕК+ привели к сокращению объемов добычи нефти. Утилизация супертанкеров невелика, владельцы находят покупателей на вторичном рынке.



Супертанкеры сейчас ходят без грузов и на более низких скоростях, чтобы сократить расход топлива (если нет груза, зачем вообще куда ходить, поставьте танкер на lay-up )

Анализ компании Vortexa Ltd показал, что цены на него резко подскочили. В среднем суда передвигаются на 12% медленнее, чем в начале года. Согласно данным исследования, основанным на ценах на бункеровку в Сингапуре, в зависимости от вида топлива им удается экономить $4100-5200 в день.



Данные LQM Petroleum Brokers свидетельствуют о том, что в азиатском транспортном узле цены на бункерное топливо с низким содержанием серы(low sulphur 0.5% c 2020, до 2020 было допустимое содержание серы в топливе 3,5%) примерно на 50% выше, чем в аналогичный период в прошлом году, поскольку мир начал оправляться от пандемии.



новые правила вступившие в силу в 2020г привели к тому, что на востоке (Китай, Сингапор, Япония) возник дефицит топлива (с содержанием серы 0,5%), плюс такое топливо не подходит для ДВС и топливных насосов (оно слишком сухое, т.к. сера дает смазку), т.е. длительное время работы приведет к износу топливного насоса и поломки

To significantly reduce the amount of sulfur oxide emanating from ships, the International Maritime Organization (IMO) has set a global limit for sulfur in fuel oil on board ships of 0.5 % m/m (mass by mass) by 2020.



What does this mean for ships equipped with fuel pumps?

Ships will have to use fuel oil on board with a sulfur content of no more than 0.5 % m/m, against the current limit of 3.5 % m/m. Sulfur is important for the lubrication quality of fuels. Pumps will have to meet the challenge of handling fuels with low sulfur content, which means low viscosity and therefore decreased lubrication. Viscosity goes down to 1.1 cSt and fuel loses lubrications, which causes damage to the pump.



Перспективы на ближайшие несколько месяцев неоднозначны. Несмотря на то, что цены на бункерное топливо снизились с максимума 2021 года, достигнутого в июле, оно все равно стоит очень дорого. В этом месяце ОПЕК+ намерен нарастить добычу нефти на 400,000 баррелей в день, что приведет к увеличению экспорта. Тем не менее, «пока неясно, как это повлияет на активность танкеров», отметили эксперты МЭА, одновременно снизив прогноз спроса на нефть в целом.



В сентябре несколько азиатских нефтеперерабатывающих предприятий сократили покупки нефти у Саудовской Аравии — это последствия вируса. По словам представителей, государственная нефтяная компания Saudi Armaco уже предоставила полные поставки на следующий месяц по меньшей мере девяти клиентам в регионе.