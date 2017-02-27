Додано: Вів 17 сер, 2021 10:15

Denik написав: RTC12 написав: Да и цена на сталь всё чаще смотрит вниз.

Очевидно замедление экономики Китая уже даёт о себе знать... Да и цена на сталь всё чаще смотрит вниз.Очевидно замедление экономики Китая уже даёт о себе знать...

Цены не сталь в Китае смотрят вниз из-за нерыночного вмешательства Политбюро. Я думаю, что рынок Китая будет наказан жестким дефицитом, а после него возвратом котировок ЖРС на 200+ этой зимой Цены не сталь в Китае смотрят вниз из-за нерыночного вмешательства Политбюро. Я думаю, что рынок Китая будет наказан жестким дефицитом, а после него возвратом котировок ЖРС на 200+ этой зимой

Выручка украинских компаний от продажи металлургического сырья и стальной продукции может сократиться к концу года на фоне снижение цен на металл. Об этом сообщил президент ОП “Укрметаллургпром” Александр Каленков.“По сравнению с прошлым годом, когда было падение объемов производства, в том числе в связи с коронакризисом, будет некоторое увеличение (производства)… Мы выйдем в плюс, но очень небольшой”, — прогнозирует президент ОП “Укрметаллургпром” Александр Каленков.По его словам, на мировых рынках уже заметно падение котировок на металлопродукцию. “Я думаю, что со второй половины года мы можем ожидать охлаждения рынка за счет увеличения предложения и уменьшения спроса”, — добавил Каленков.По его мнению, фундаментальных оснований для нового цикла роста цен нет. “Резкий скачек был связан главным образом с большими вливаниями в экономику на фоне пандемии”, — пояснил глава “Укрметаллургпрома”.По данным Государственной таможенной службы, с начала года в Украине фиксируется рекордный рост выручки от продажи металлургической продукции. Так, за 7 месяцев с начала года украинские компании отправили на экспорт черных металлов, включая чугун, полуфабрикаты и готовый прокат на общую сумму в $7,55 млрд, что почти на 67% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Экспорт изделий из черных металлов, таких как трубы, цистерны, металлоконструкции и т.д., также вырос почти на 29% и составил $660 млн.Впрочем, несмотря на позитивные результаты для отрасли в первом полугодии, металлурги не рассчитывают на сохранение растущей динамики производства до конца года, говорится в статье.В свою очередь аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун указал, что максимальные цены на сталь (квадратная заготовка, слябы, ГКР) были во второй половине мая, а затем наблюдалось снижение — как минимум на 15%.Цены на ЖРС, по его информации, также опустились примерно на 25% от июльских максимумов и цены будут продолжать снижаться