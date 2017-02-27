Что там форекс показывает, не пора ли сдавать купленное, пока еще не в минус ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 сер, 2021 10:09
Додано: Вів 17 сер, 2021 10:15
Выручка украинских компаний от продажи металлургического сырья и стальной продукции может сократиться к концу года на фоне снижение цен на металл. Об этом сообщил президент ОП “Укрметаллургпром” Александр Каленков.
“По сравнению с прошлым годом, когда было падение объемов производства, в том числе в связи с коронакризисом, будет некоторое увеличение (производства)… Мы выйдем в плюс, но очень небольшой”, — прогнозирует президент ОП “Укрметаллургпром” Александр Каленков.
По его словам, на мировых рынках уже заметно падение котировок на металлопродукцию. “Я думаю, что со второй половины года мы можем ожидать охлаждения рынка за счет увеличения предложения и уменьшения спроса”, — добавил Каленков.
По его мнению, фундаментальных оснований для нового цикла роста цен нет. “Резкий скачек был связан главным образом с большими вливаниями в экономику на фоне пандемии”, — пояснил глава “Укрметаллургпрома”.
По данным Государственной таможенной службы, с начала года в Украине фиксируется рекордный рост выручки от продажи металлургической продукции. Так, за 7 месяцев с начала года украинские компании отправили на экспорт черных металлов, включая чугун, полуфабрикаты и готовый прокат на общую сумму в $7,55 млрд, что почти на 67% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Экспорт изделий из черных металлов, таких как трубы, цистерны, металлоконструкции и т.д., также вырос почти на 29% и составил $660 млн.
Впрочем, несмотря на позитивные результаты для отрасли в первом полугодии, металлурги не рассчитывают на сохранение растущей динамики производства до конца года, говорится в статье.
В свою очередь аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун указал, что максимальные цены на сталь (квадратная заготовка, слябы, ГКР) были во второй половине мая, а затем наблюдалось снижение — как минимум на 15%.
Цены на ЖРС, по его информации, также опустились примерно на 25% от июльских максимумов и цены будут продолжать снижаться
Додано: Вів 17 сер, 2021 10:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Во время этого снижения весь негатив будет компенсирован рекордным урожаем. А спрос на сталь / ЖРС никуда не денется.
Та же Индия объявила о расширении программы зеленой энергетики.
viewtopic.php?p=5281479#p5281479
Это очень сильно увеличит мировой спрос на сталь. Энергопереход потихоньку разгоняется.
Тупят только китайцы, русские и немцы (замещая безуглеродные АЭС углем и газом).
Додано: Вів 17 сер, 2021 10:57
Уже, почти час назад, по 26,81. Но уже оффлайн. Суета, конечно, при мизерном профите. Но удалось совместить с поездкой в центр по делам.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 17 сер, 2021 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 сер, 2021 10:59
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:07
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:20
ну, теоретически где-то эти 2 графика должны встретиться
Востаннє редагувалось bred в Вів 17 сер, 2021 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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