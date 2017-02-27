Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки. В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу. Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.
НБУ вчера выкупил на МБ 103.7 млн. Остатки на коррсчетах немного выросли. Самым весомым фактором оказалась интервенция НБУ. Также немного добавили суточные сертификаты. Утекала ликвидность в казначейство. Остальные факторы до миллиарда.
В пятницу объем МБ упал с 446.4 до 416.3 млн. Чистый спрос составил 410.3 млн. Клиентские обороты выросли. Спрос превысил не только предложение, но и объем МБ. С учетом большого объема форвардных покупок, превышение спроса над предложением по оперативным сделкам выглядело очень внушительным.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
дядя Caша написав: In memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 1028(906+122(804+102(774+30(717+57(665+52)))))випадки на добу на 16 серпня. Удав таки їсть третього слона. Ростемо пʼятий тиждень поспіль. Здолали тисячу...
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0036 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0061 Повні оберти МБ за тиждень - 2233,1354 Середні оберти за тиждень - 446,6271 Середні оберти за рік - 382,6820 СередньоТижневеЗважене - 26,8707
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0283 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0062 Повні оберти МБ за тиждень - 2153,3319 Середні оберти за тиждень - 430,6664 Середні оберти за рік - 384,2501 СередньоТижневеЗважене - 26,7681
Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, більші ніж середні оберти за рік. І це вже четвертий тиждень поспіль!!!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,6815(26,7437) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,5778(27,6086) грн./дол. Це на 0,90(0,86) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,25(3,13) відсотка. Виросли пʼятий тиждень поспіль! Сенс по року купувати той доляр видно наочно! На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,90 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,7681(26,8707) грн./дол., а продавав дорожче.
Сибарит написав:Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки. В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу. Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.
А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"? Я не прискіпуюсь, і розумію, що НБУ підтримує бюджет. Але ж... хоч для вигляду при надлишку валюти на МБ, сьогодні мали викуповувати дешевше ніж вчора. Чому спекулянтам які вчора зіграли на підвищення після обіду, дали заробити, а тим хто грає на пониження долара сьогодні не дають скористатись трендом? Чи я не правий? Мені подобається приказка сказана саме на польській мові: "Co za wiele, to niezdrowo"