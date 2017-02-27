Додано: Вів 17 сер, 2021 11:21

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

17.08.2021.....................26,6815

Доллар прибавил 4 копейки.



МКГ*............7.2308............7.2204...........-0.14%



Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки.

В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу.

Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.



НБУ вчера выкупил на МБ 103.7 млн.

Остатки на коррсчетах немного выросли. Самым весомым фактором оказалась интервенция НБУ. Также немного добавили суточные сертификаты. Утекала ликвидность в казначейство. Остальные факторы до миллиарда.



В пятницу объем МБ упал с 446.4 до 416.3 млн. Чистый спрос составил 410.3 млн. Клиентские обороты выросли. Спрос превысил не только предложение, но и объем МБ. С учетом большого объема форвардных покупок, превышение спроса над предложением по оперативным сделкам выглядело очень внушительным.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.