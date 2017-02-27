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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8133813481358136
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.08.2021.....................26,6815
Доллар прибавил 4 копейки.

МКГ*............7.2308............7.2204...........-0.14%

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки.
В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу.
Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.

НБУ вчера выкупил на МБ 103.7 млн.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Самым весомым фактором оказалась интервенция НБУ. Также немного добавили суточные сертификаты. Утекала ликвидность в казначейство. Остальные факторы до миллиарда.

В пятницу объем МБ упал с 446.4 до 416.3 млн. Чистый спрос составил 410.3 млн. Клиентские обороты выросли. Спрос превысил не только предложение, но и объем МБ. С учетом большого объема форвардных покупок, превышение спроса над предложением по оперативным сделкам выглядело очень внушительным.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:28

  Starikan написав:
  vitaliian написав: пс. Извините если ничего нового вам не рассказал. Из моих знакомых у всех дела с торговлей плохо.

Последнее время у мелких торговцев мало что можно купить, ассортимент убогий (имеются в виду хозяйственные ништяки), жалуются на разрыв с РФ.


в Харькове у местных контрабандистов? никакого разрыва...
им стало чуть сложнее, но по прежнему возят мелочь
туда-сюда через границу
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:32

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 1028(906+122(804+102(774+30(717+57(665+52)))))випадки на добу на 16 серпня. Удав таки їсть третього слона. Ростемо пʼятий тиждень поспіль. Здолали тисячу... :-(


Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0036
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0061
Повні оберти МБ за тиждень - 2233,1354
Середні оберти за тиждень - 446,6271
Середні оберти за рік - 382,6820
СередньоТижневеЗважене - 26,8707

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0283
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0062
Повні оберти МБ за тиждень - 2153,3319
Середні оберти за тиждень - 430,6664
Середні оберти за рік - 384,2501
СередньоТижневеЗважене - 26,7681


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, більші ніж середні оберти за рік. І це вже четвертий тиждень поспіль!!!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,6815(26,7437) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,5778(27,6086) грн./дол. Це на 0,90(0,86) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,25(3,13) відсотка. Виросли пʼятий тиждень поспіль! Сенс по року купувати той доляр видно наочно! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,90 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,7681(26,8707) грн./дол., а продавав дорожче. :!:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:36

  Сибарит написав:Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки.
В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу.
Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.

А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"?
Я не прискіпуюсь, і розумію, що НБУ підтримує бюджет. Але ж... хоч для вигляду при надлишку валюти на МБ, сьогодні мали викуповувати дешевше ніж вчора. Чому спекулянтам які вчора зіграли на підвищення після обіду, дали заробити, а тим хто грає на пониження долара сьогодні не дають скористатись трендом? Чи я не правий?
Мені подобається приказка сказана саме на польській мові: "Co za wiele, to niezdrowo"
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:02

Realist , НБУ завжди стоїть проти всесвітнього тренду, час від часу це закінчується кратним девалом
bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:05

  bred написав:
  kluychkooleg написав:
  bred написав:Игорь , гривна к форексу отношения не имеет, потому как не деньги


И, тем не менее, Инвестинг - тот же форекс по гривне.

ну, теоретически где-то эти 2 графика должны встретиться

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Гривня - слишком гордая и независимая валюта, чтоб обращать внимание на все эти ваши DXY и прочую фигню.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:10

Alex2007 , это да, иногда создаётся ощущение, что у нас какие-то свои доллары, не имеющие отношения к американским
bred
 
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