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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8134813581368137>
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.08.2021.....................26,6815
Доллар прибавил 4 копейки.

МКГ*............7.2308............7.2204...........-0.14%

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки.
В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу.
Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.

НБУ вчера выкупил на МБ 103.7 млн.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Самым весомым фактором оказалась интервенция НБУ. Также немного добавили суточные сертификаты. Утекала ликвидность в казначейство. Остальные факторы до миллиарда.

В пятницу объем МБ упал с 446.4 до 416.3 млн. Чистый спрос составил 410.3 млн. Клиентские обороты выросли. Спрос превысил не только предложение, но и объем МБ. С учетом большого объема форвардных покупок, превышение спроса над предложением по оперативным сделкам выглядело очень внушительным.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:28

  Starikan написав:
  vitaliian написав: пс. Извините если ничего нового вам не рассказал. Из моих знакомых у всех дела с торговлей плохо.

Последнее время у мелких торговцев мало что можно купить, ассортимент убогий (имеются в виду хозяйственные ништяки), жалуются на разрыв с РФ.


в Харькове у местных контрабандистов? никакого разрыва...
им стало чуть сложнее, но по прежнему возят мелочь
туда-сюда через границу
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:32

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 1028(906+122(804+102(774+30(717+57(665+52)))))випадки на добу на 16 серпня. Удав таки їсть третього слона. Ростемо пʼятий тиждень поспіль. Здолали тисячу... :-(


Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0036
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0061
Повні оберти МБ за тиждень - 2233,1354
Середні оберти за тиждень - 446,6271
Середні оберти за рік - 382,6820
СередньоТижневеЗважене - 26,8707

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0283
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0062
Повні оберти МБ за тиждень - 2153,3319
Середні оберти за тиждень - 430,6664
Середні оберти за рік - 384,2501
СередньоТижневеЗважене - 26,7681


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, більші ніж середні оберти за рік. І це вже четвертий тиждень поспіль!!!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,6815(26,7437) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,5778(27,6086) грн./дол. Це на 0,90(0,86) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,25(3,13) відсотка. Виросли пʼятий тиждень поспіль! Сенс по року купувати той доляр видно наочно! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,90 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,7681(26,8707) грн./дол., а продавав дорожче. :!:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:36

  Сибарит написав:Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки.
В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу.
Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.

А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"?
Я не прискіпуюсь, і розумію, що НБУ підтримує бюджет. Але ж... хоч для вигляду при надлишку валюти на МБ, сьогодні мали викуповувати дешевше ніж вчора. Чому спекулянтам які вчора зіграли на підвищення після обіду, дали заробити, а тим хто грає на пониження долара сьогодні не дають скористатись трендом? Чи я не правий?
Мені подобається приказка сказана саме на польській мові: "Co za wiele, to niezdrowo"
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:02

Realist , НБУ завжди стоїть проти всесвітнього тренду, час від часу це закінчується кратним девалом
bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:05

  bred написав:
  kluychkooleg написав:
  bred написав:Игорь , гривна к форексу отношения не имеет, потому как не деньги


И, тем не менее, Инвестинг - тот же форекс по гривне.

ну, теоретически где-то эти 2 графика должны встретиться

Зображення


Гривня - слишком гордая и независимая валюта, чтоб обращать внимание на все эти ваши DXY и прочую фигню.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:10

Alex2007 , это да, иногда создаётся ощущение, что у нас какие-то свои доллары, не имеющие отношения к американским
bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 12:21

  Realist написав:А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"?


Обычно НБУ повышает курс покупки или понижает курс продажи, когда хочет развернуть тренд. Так раньше было. Но что-то в этот раз не сильно получается.
И между курсами безнала и нала небольшой арбитраж нарисовался.
Обменки сначала опустились по прниему на 26.75, теперь снова поднялись на 26.80.
Купить онлайн в банках можно по 26.71 - 26.75.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"?
Я не прискіпуюсь, і розумію, що НБУ підтримує бюджет. Але ж... хоч для вигляду при надлишку валюти на МБ, сьогодні мали викуповувати дешевше ніж вчора.

А какая ему разница, по чем выкупать? Он же не мелкий спекулянт, который пытается поймать дно.
Да, НБУ пытается поддерживать конкурентоспособность экономики, бюджет при этом вторичен, очень деликатно играя против укрепления гривны. Именно для этого установлен "план пополнения резервов". Сейчас эта поддержка очень слаба, выкупают всего по 5 млн. Сегодня, насколько я могу судить из открытых источников, выкупили только их. Делают это всегда, когда есть хоть какой-то излишек.
Выглядит эта политика вполне разумно. Несмотря на ситуативный вчерашний отскок, общий тренд на укрепление гривны просматривается явно. НБУ этому слегка препятствует в той мере и теми методами, которые не вызовут международного давления.
  Realist написав:Чому спекулянтам які вчора зіграли на підвищення після обіду, дали заробити, а тим хто грає на пониження долара сьогодні не дають скористатись трендом? Чи я не правий?

Какие спекулянты вчера сыграли на повышение?
Вчера послеобеденный рост происходил на очень больших объемах. Закидывать такие объемы в целях влияния на курс - стрелять себе в ногу. Вчера явно был очень крупный покупатель, который появился уже после того, как НБУ уравновесил рынок, выкупив излишки, которому вдруг понадобилось очень срочно купить большую сумму. Спекулянты так не работают. Спекулянты обычно идут за ситуацией, сглаживая колебания. Попытки объяснить любое повышение курса происками мифических спекулянтов сродни объяснения грозы происками бога молнии.
НБУ вообще все равно, кто из спекулянтов выиграет, а кто проиграет. У него задачи более глобальны.
Да, провидцев там нет. Они не могут предвидеть появления дополнительных объемов предложения или спроса в, по сути, неурочное время. Поэтому иногда регулирующие действия выглядят не идеально. Особенно по понедельникам.
Нарушением общей стратегии вчерашняя ситуация не выглядит. НБУ всегда при перемене тренда сначала допускает достаточно серьезные подвижки, а со временем начинает уменьшать дневное изменение. После затяжного роста курса бывает и упасть дают копеек на 20 за день. Ждать пресечения небольшого роста после затяжного падения не приходится.
Впрочем, иногда выходят почти сразу, если есть серьезный дисбаланс, который рынок не может быстро компенсировать изменением курса. Я не исключаю, что вчера под конец сессии НБУ что-то продал. Но и утверждать это не могу. В анализе ликвидности мы видим баланс операций, совершенных до 15-30. Сегодня тут есть небольшая странность. По дошедшей до нас информации от участников рынка, НБУ вчера взял дежурную пятерку, потом вышел с бидом на 100 млн, а потом вышел еще раз, подвинувшись на копейку. Анализ ликвидности показывает сумму чуть меньше 105 млн. Возможно, что участники рынка не совсем верно оценили действия регулятора, все-таки интервенции проводятся почти тайно, а возможно был еще один выход, который получился действительно тайным. Будем пытаться это выяснить по мере поступления новой информации.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 13:14

  Сибарит написав:Спекулянты так не работают. Спекулянты обычно идут за ситуацией, сглаживая колебания.


Спекулянты могут и не сглаживать колебания, а наоборот их усиливать, работая по тренду.
Zebra
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