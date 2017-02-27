Додано: Вів 17 сер, 2021 13:06

Realist написав: А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"?

Я не прискіпуюсь, і розумію, що НБУ підтримує бюджет. Але ж... хоч для вигляду при надлишку валюти на МБ, сьогодні мали викуповувати дешевше ніж вчора. А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"?Я не прискіпуюсь, і розумію, що НБУ підтримує бюджет. Але ж... хоч для вигляду при надлишку валюти на МБ, сьогодні мали викуповувати дешевше ніж вчора.

Realist написав: Чому спекулянтам які вчора зіграли на підвищення після обіду, дали заробити, а тим хто грає на пониження долара сьогодні не дають скористатись трендом? Чи я не правий? Чому спекулянтам які вчора зіграли на підвищення після обіду, дали заробити, а тим хто грає на пониження долара сьогодні не дають скористатись трендом? Чи я не правий?

А какая ему разница, по чем выкупать? Он же не мелкий спекулянт, который пытается поймать дно.Да, НБУ пытается поддерживать конкурентоспособность экономики, бюджет при этом вторичен, очень деликатно играя против укрепления гривны. Именно для этого установлен "план пополнения резервов". Сейчас эта поддержка очень слаба, выкупают всего по 5 млн. Сегодня, насколько я могу судить из открытых источников, выкупили только их. Делают это всегда, когда есть хоть какой-то излишек.Выглядит эта политика вполне разумно. Несмотря на ситуативный вчерашний отскок, общий тренд на укрепление гривны просматривается явно. НБУ этому слегка препятствует в той мере и теми методами, которые не вызовут международного давления.Какие спекулянты вчера сыграли на повышение?Вчера послеобеденный рост происходил на очень больших объемах. Закидывать такие объемы в целях влияния на курс - стрелять себе в ногу. Вчера явно был очень крупный покупатель, который появился уже после того, как НБУ уравновесил рынок, выкупив излишки, которому вдруг понадобилось очень срочно купить большую сумму. Спекулянты так не работают. Спекулянты обычно идут за ситуацией, сглаживая колебания. Попытки объяснить любое повышение курса происками мифических спекулянтов сродни объяснения грозы происками бога молнии.НБУ вообще все равно, кто из спекулянтов выиграет, а кто проиграет. У него задачи более глобальны.Да, провидцев там нет. Они не могут предвидеть появления дополнительных объемов предложения или спроса в, по сути, неурочное время. Поэтому иногда регулирующие действия выглядят не идеально. Особенно по понедельникам.Нарушением общей стратегии вчерашняя ситуация не выглядит. НБУ всегда при перемене тренда сначала допускает достаточно серьезные подвижки, а со временем начинает уменьшать дневное изменение. После затяжного роста курса бывает и упасть дают копеек на 20 за день. Ждать пресечения небольшого роста после затяжного падения не приходится.Впрочем, иногда выходят почти сразу, если есть серьезный дисбаланс, который рынок не может быстро компенсировать изменением курса. Я не исключаю, что вчера под конец сессии НБУ что-то продал. Но и утверждать это не могу. В анализе ликвидности мы видим баланс операций, совершенных до 15-30. Сегодня тут есть небольшая странность. По дошедшей до нас информации от участников рынка, НБУ вчера взял дежурную пятерку, потом вышел с бидом на 100 млн, а потом вышел еще раз, подвинувшись на копейку. Анализ ликвидности показывает сумму чуть меньше 105 млн. Возможно, что участники рынка не совсем верно оценили действия регулятора, все-таки интервенции проводятся почти тайно, а возможно был еще один выход, который получился действительно тайным. Будем пытаться это выяснить по мере поступления новой информации.