Про бюджетні витрати. Як ви знаєте, після перемоги на Президентських та Парламентських виборах зеленої команди у них все ж залишились проблеми із контролем ситуації у Регіонах. Тому фактично єдиний арґумент який влада могла використовувати для контролю на місцях - це субвенції та дотації в регіони із Державного бюджету. Місцеві влади позаганяли в борги і тримають на короткому поводі. Не так проголосуєш - грошей не буле. Пригадуєте я наводив тут приклад Франківська та будівництва моста. Ще й до того всього Ковід не допомагав, щоб ситуація якось сама "розрулювалась". Проте так вічно тривати не могло. Люди на місцях "хочуть їсти" і є велика ймовірність, що теперішній доволі високий курс валюти вкупі із грошами та податками аграріїв та металургів, зрушать процес із мертвої точки. Якщо ми якимось чином оминемо локдаун від Дельти, то є ймовірність, що осінь буде жвава, а відповідно витратна частина бюджету буде працювати на повну. При такій інфляції скорочувати держборг - це дурість. Потрібно скорочувати % за обслуговування боргу, а не сам борг. Невже Зелені не розуміють, що краще "красти вз обертів, а не із маржі". Резюмуючи, можу сказати, що якщо не буде суттєвих політичних та військових новин, то є всі шанси спостерігати коливання долара в межах 26,30-27,30 аж до середини осені. Тим більше, що Таліби зараз мають суттєво відволікти нашого східного аґресора від активних дій по відношенню до нас.
Realist написав:А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"? Я не прискіпуюсь, і розумію, що НБУ підтримує бюджет. Але ж... хоч для вигляду при надлишку валюти на МБ, сьогодні мали викуповувати дешевше ніж вчора.
А какая ему разница, по чем выкупать? Он же не мелкий спекулянт, который пытается поймать дно. Да, НБУ пытается поддерживать конкурентоспособность экономики, бюджет при этом вторичен, очень деликатно играя против укрепления гривны. Именно для этого установлен "план пополнения резервов". Сейчас эта поддержка очень слаба, выкупают всего по 5 млн. Сегодня, насколько я могу судить из открытых источников, выкупили только их. Делают это всегда, когда есть хоть какой-то излишек. Выглядит эта политика вполне разумно. Несмотря на ситуативный вчерашний отскок, общий тренд на укрепление гривны просматривается явно. НБУ этому слегка препятствует в той мере и теми методами, которые не вызовут международного давления.
Повністю підтримую дії НБУ. Повідомлення було емоційного характеру. А ваші тексти як бальзам на душу. Приємно, що коли в тебе на емоціях з'являється якась дурна думка, завжди знайдеться людина яка не полінується ще раз арґументовано та тверезо все пояснити. Дякую за ваші старання та відповідь.
Сибарит написав:Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки. В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу. Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.
А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"? Я не прискіпуюсь, і розумію, що НБУ підтримує бюджет. Але ж... хоч для вигляду при надлишку валюти на МБ, сьогодні мали викуповувати дешевше ніж вчора. Чому спекулянтам які вчора зіграли на підвищення після обіду, дали заробити, а тим хто грає на пониження долара сьогодні не дають скористатись трендом? Чи я не правий? Мені подобається приказка сказана саме на польській мові: "Co za wiele, to niezdrowo"
Помните, как у Карцева: "Вчера были раки по 5 рублей - ну очень большие! А сегодня по 3. Но маленькие" Так и тут. Вчера объемы зашкаливали, потому НБУ и брал по 26,62 (кстати, по 26,61 он не купил ничего). А сегодня и по 26,68 еле-еле пятерку наковырял.
Realist написав:Повністю підтримую дії НБУ. Повідомлення було емоційного характеру. А ваші тексти як бальзам на душу. Приємно, що коли в тебе на емоціях з'являється якась дурна думка, завжди знайдеться людина яка не полінується ще раз арґументовано та тверезо все пояснити. Дякую за ваші старання та відповідь.