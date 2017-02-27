Додано: Вів 17 сер, 2021 13:17

Про бюджетні витрати.

Як ви знаєте, після перемоги на Президентських та Парламентських виборах зеленої команди у них все ж залишились проблеми із контролем ситуації у Регіонах.

Тому фактично єдиний арґумент який влада могла використовувати для контролю на місцях - це субвенції та дотації в регіони із Державного бюджету.

Місцеві влади позаганяли в борги і тримають на короткому поводі. Не так проголосуєш - грошей не буле. Пригадуєте я наводив тут приклад Франківська та будівництва моста.

Ще й до того всього Ковід не допомагав, щоб ситуація якось сама "розрулювалась".

Проте так вічно тривати не могло. Люди на місцях "хочуть їсти" і є велика ймовірність, що теперішній доволі високий курс валюти вкупі із грошами та податками аграріїв та металургів, зрушать процес із мертвої точки.

Якщо ми якимось чином оминемо локдаун від Дельти, то є ймовірність, що осінь буде жвава, а відповідно витратна частина бюджету буде працювати на повну.

При такій інфляції скорочувати держборг - це дурість. Потрібно скорочувати % за обслуговування боргу, а не сам борг. Невже Зелені не розуміють, що краще "красти вз обертів, а не із маржі".

Резюмуючи, можу сказати, що якщо не буде суттєвих політичних та військових новин, то є всі шанси спостерігати коливання долара в межах 26,30-27,30 аж до середини осені. Тим більше, що Таліби зараз мають суттєво відволікти нашого східного аґресора від активних дій по відношенню до нас.