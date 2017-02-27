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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8135813681378138
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Панове, хтось цікавився $ облігаціями Укрзалізниці? Там дохідність чудова і ніби держава ґарантує борг. Чи я помиляюсь?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:54

Урожайность основных культур по состоянию на 1 августа в динамике

Зображення

PS: гречка - топ. Любители гречневых резервов у себя на кухне могут быть спокойны :mrgreen: В АТБ можно не бежать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С сегодня так же выросли на 8% затраты экспортеров зерна и металлургов.
https://gmk.center/news/ukrzaliznicya-d ... perevozki/
«Укрзалізниця» досрочно повысила тарифы на грузоперевозки
Изначально повышение тарифов было назначено на 1 сентября
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:02

НБУ своими действиями вчера успокоил Межбанк, сегодня все ровно
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:07

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.08.2021............18.08.2021
дата розрахунку................16.08.2021.............17.08.2021
Євро...................................31,3633..................31,382...+0.06%
Долар США........................26,6457..................26,6752...+0.11%
После полудня гривна отыграла меньше копейки.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки. Участники рынка сегодня сообщают о приличных оборотах, а разница между справочным и официальным курсами сообщает о привычном распределении активности на протяжении сессии.
В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу.
Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.
После 12 подросли на полкопейки и сразу же опустились на 1.5. После обеда почти за час потеряли еще 2.5 копейки и уравновесились. Ко времени фиксации официального курса приподнялись на полкопейки.
В мире доллар продолжает плавный рост.
Официальный курс встретили котировками 26.6450 - 26.6650. За день упали на 8 копеек относительно открытия и на 9 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Стоит также заметить, что сегодня закрылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего открытия, т.о. весь вчерашний рост сегодня отыграли.

Этот день в истории:
2020 - 27.3061 (-4) -63
2019 - 25.1428 (-18) +153

2018 - 27.8986 (+22) -122
2017 - 25.5064 (-7)
  Realist написав:Проте так вічно тривати не могло. Люди на місцях "хочуть їсти" і є велика ймовірність, що теперішній доволі високий курс валюти вкупі із грошами та податками аграріїв та металургів, зрушать процес із мертвої точки.

Разве он высокий? Мы идем не только ниже графика прошлого года, но и ниже графика 18-го.
Бедность на местах, подозреваю, по нашей традиции сильно преувеличена. Совсем недавно на местах не знали, куда девать деньги. Им и депозиты открывать разрешали, и в ОВГЗ они поиграли. Я понимаю, что это средняя температура по больнице, где-то могут быть действительно серьезные проблемы, но вряд ли их можно назвать всеобщими.
С финансовой точки зрения это выглядит так, а политики я стараюсь не касаться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:14

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 17 серпня 2021 року до державного бюджету
залучено 0.788 млрд грн (за курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.08.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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  #<1 ... 8135813681378138
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