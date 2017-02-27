Додано: Вів 17 сер, 2021 15:07

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Realist написав: Проте так вічно тривати не могло. Люди на місцях "хочуть їсти" і є велика ймовірність, що теперішній доволі високий курс валюти вкупі із грошами та податками аграріїв та металургів, зрушать процес із мертвої точки. Проте так вічно тривати не могло. Люди на місцях "хочуть їсти" і є велика ймовірність, щовкупі із грошами та податками аграріїв та металургів, зрушать процес із мертвої точки.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................17.08.2021............18.08.2021дата розрахунку................16.08.2021.............17.08.2021Євро...................................31,3633..................31,382...+0.06%Долар США........................26,6457.....................+0.11%После полудня гривна отыграла меньше копейки.Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки. Участники рынка сегодня сообщают о приличных оборотах, а разница между справочным и официальным курсами сообщает о привычном распределении активности на протяжении сессии.В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу.Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.После 12 подросли на полкопейки и сразу же опустились на 1.5. После обеда почти за час потеряли еще 2.5 копейки и уравновесились. Ко времени фиксации официального курса приподнялись на полкопейки.В мире доллар продолжает плавный рост.Официальный курс встретили котировками 26.6450 - 26.6650. За день упали на 8 копеек относительно открытия и на 9 копеек относительно вчерашнего закрытия.Стоит также заметить, что сегодня закрылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего открытия, т.о. весь вчерашний рост сегодня отыграли.Этот день в истории:2020 - 27.3061 (-4)2019 - 25.1428 (-18) +1532018 - 27.8986 (+22)2017 - 25.5064 (-7)Разве он высокий? Мы идем не только ниже графика прошлого года, но и ниже графика 18-го.Бедность на местах, подозреваю, по нашей традиции сильно преувеличена. Совсем недавно на местах не знали, куда девать деньги. Им и депозиты открывать разрешали, и в ОВГЗ они поиграли. Я понимаю, что это средняя температура по больнице, где-то могут быть действительно серьезные проблемы, но вряд ли их можно назвать всеобщими.С финансовой точки зрения это выглядит так, а политики я стараюсь не касаться.