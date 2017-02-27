Додано: Вів 17 сер, 2021 17:21

Вторник на валютном рынке прошел достаточно неплохо для гривны. Доллар подешевел на 5,5 копеек – с 26,725/26,745 до 26,67/26,69 гривен, а евро сразу на 13 копеек – с 31,43/31,45 до 31,30/31,32 гривен к концу дня. Но если по доллару на это повлияла сугубо местная причина – активное превышение предложения над спросом, то по евровалюте сработал международный фактор, а именно – проседание евро относительно доллара до уровней 1,1726 доллара за евро на момент написания статьи.



Нацбанк пытался опять подстраховать доллар на торгах и выходил на рынок с покупкой $5 млн по цене до 26,68 гривен, но затем перестал особо “помогать” американской валюте и во второй раз на межбанк уже не вышел, чем позволил котировкам просесть. Других особо крупных желающих покупать валюту не было и это быстро поняли остающиеся покупатели. Они начали постепенно занижать свои ценники и с этими уровнями уже были вынуждены считаться все продавцы.



Ход торгов:



С самого начала сессии предложение превышало спрос и с утренних 26,725/26,745 гривен доллар просел до 26,675/26,695 к 11 часам и продержался в этих пределах до 12:00.



Причиной остановки падения котировок был НБУ. Уже до 11 часов он вышел с интервенцией и выкупал все заявки продавцов ниже 26,68 гривен, что и не давало котировкам просесть ниже. После 11 часов регулятор купил свои “дежурные” $5млн и ушел с рынка. И продавцов постепенно снова становилось больше, чем покупателей.



В итоге, к обеду котировки просели до 26,665/26,685 гривен, а к 15 часам они снизились и до 26,64/26,66 гривен. Но тут уже на торги вышли те покупатели, кто просто выжидал “дна” по курсу и кого особо не припекало время. Своими операциями они чуть подняли курс и завершилась сессия по доллару на отметке 26,67/26,69 гривен.

Главные события 17 августа на валютном рынке:



Доллар за день просел на 5,5 копеек — с утренних 26,725/26,745 до 26,67/26,69 гривен к концу сессии.



Нацбанк выходил на межбанк с интервенцией и купил в целом $5 млн по курсу в пределах до 26,68 гривен.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6815 гривен, а официальный курс на 18 августа 2021 года установлен на уровне 26,6752 гривен за доллар.