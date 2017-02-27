RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8136813781388139>
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 14:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С сегодня так же выросли на 8% затраты экспортеров зерна и металлургов.
https://gmk.center/news/ukrzaliznicya-d ... perevozki/
«Укрзалізниця» досрочно повысила тарифы на грузоперевозки
Изначально повышение тарифов было назначено на 1 сентября
Denik
 
Повідомлень: 668
З нами з: 23.02.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:02

НБУ своими действиями вчера успокоил Межбанк, сегодня все ровно
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 30.12.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:07

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.08.2021............18.08.2021
дата розрахунку................16.08.2021.............17.08.2021
Євро...................................31,3633..................31,382...+0.06%
Долар США........................26,6457..................26,6752...+0.11%
После полудня гривна отыграла меньше копейки.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки. Участники рынка сегодня сообщают о приличных оборотах, а разница между справочным и официальным курсами сообщает о привычном распределении активности на протяжении сессии.
В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу.
Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.
После 12 подросли на полкопейки и сразу же опустились на 1.5. После обеда почти за час потеряли еще 2.5 копейки и уравновесились. Ко времени фиксации официального курса приподнялись на полкопейки.
В мире доллар продолжает плавный рост.
Официальный курс встретили котировками 26.6450 - 26.6650. За день упали на 8 копеек относительно открытия и на 9 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Стоит также заметить, что сегодня закрылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего открытия, т.о. весь вчерашний рост сегодня отыграли.

Этот день в истории:
2020 - 27.3061 (-4) -63
2019 - 25.1428 (-18) +153

2018 - 27.8986 (+22) -122
2017 - 25.5064 (-7)
  Realist написав:Проте так вічно тривати не могло. Люди на місцях "хочуть їсти" і є велика ймовірність, що теперішній доволі високий курс валюти вкупі із грошами та податками аграріїв та металургів, зрушать процес із мертвої точки.

Разве он высокий? Мы идем не только ниже графика прошлого года, но и ниже графика 18-го.
Бедность на местах, подозреваю, по нашей традиции сильно преувеличена. Совсем недавно на местах не знали, куда девать деньги. Им и депозиты открывать разрешали, и в ОВГЗ они поиграли. Я понимаю, что это средняя температура по больнице, где-то могут быть действительно серьезные проблемы, но вряд ли их можно назвать всеобщими.
С финансовой точки зрения это выглядит так, а политики я стараюсь не касаться.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5991
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4442 раз.
Подякували: 13187 раз.
 
Профіль
33
18
28
2
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:14

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 17 серпня 2021 року до державного бюджету
залучено 0.788 млрд грн (за курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.08.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
20
11
18
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:29

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
20
11
18
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:
  Сибарит написав:Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки.
В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу.
Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.

А чому вчора купляли по 61, а сьогодні по 68? Це через ріст долара у світі? Чи НБУ "так бачить"?
Я не прискіпуюсь, і розумію, що НБУ підтримує бюджет. Але ж... хоч для вигляду при надлишку валюти на МБ, сьогодні мали викуповувати дешевше ніж вчора. Чому спекулянтам які вчора зіграли на підвищення після обіду, дали заробити, а тим хто грає на пониження долара сьогодні не дають скористатись трендом? Чи я не правий?
Мені подобається приказка сказана саме на польській мові: "Co za wiele, to niezdrowo"
Уже давно нужно привыкнуть, что НБУ на 99% играет против гривны

Отправлено с моего SM-G970F через Tapatalk
funky77
 
Повідомлень: 140
З нами з: 19.03.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Прилетела поправка.
Уборка подсолнечника уже началась https://www.youtube.com/watch?v=lVbfB_K04_E
Подсолнечника спокойно может получиться 20 млн. т. 3.1 т/га х 6.4 млн. га.
https://www.apk-inform.com/ru/harvest/1520129
Из-за начала активной торговли подсолнечника межбанк не увидит просадки после 19 августа - завершения налогового периода.

И цена на подсолнечник не упадет, так как из США пришли положительные новости по сое
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521608
Согласно результатам кроп-тура экспертов USDA, по итогам прошедшей недели в США наблюдалось ухудшение состояния посевов соевых бобов. Так, к 15 августа в хорошем и отличном состоянии находились 57% посевов масличной (-3% в неделю), что по-прежнему значительно уступает показателю в аналогичный период прошлого года (72%). Тем не менее, темпы развития посевов соответствуют среднегодовым.
Отметим, что результаты очередного кроп-тура оказывали поддержку котировкам соевых бобов на бирже СВОТ, которые по итогам торгов 16 августа укрепились до $505,6 за тонну против $504,5 за тонну на предыдущих торгах.
Denik
 
Повідомлень: 668
З нами з: 23.02.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:01

По курсу: наличка наконец-то стала выдыхаться, а межбанк был в боковике, пока папа всё вчера отпылесосил по самые ковролины...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11880
З нами з: 30.12.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 3056 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:08

  funky77 написав:Уже давно нужно привыкнуть, что НБУ на 99% играет против гривны

Отправлено с моего SM-G970F через Tapatalk

Цинизм ситуации вскрывается со стороны и задним числом. Выходит откровенные бандиты чивокуни перегрызали всем горло за гривну и держали её курс на очень высоком уровне, давая полегче дышать населению через низкую стоимость товаров, услуг, коммуналки.
Зато теперь рынок и Европа, все думают как бы сдержать укрепление и не реальные цены на очень многие позиции, если не на все. По бумагам у всех отличные доходы, но большинство знакомых и друзей говорят, что если бы не те прошлые заначки, то становится совсем печально и грустно((.
Вот такая история малята(с).
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11880
З нами з: 30.12.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 3056 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:21

Межбанк: НБУ снова пытался подстраховать доллар

Вторник на валютном рынке прошел достаточно неплохо для гривны. Доллар подешевел на 5,5 копеек – с 26,725/26,745 до 26,67/26,69 гривен, а евро сразу на 13 копеек – с 31,43/31,45 до 31,30/31,32 гривен к концу дня. Но если по доллару на это повлияла сугубо местная причина – активное превышение предложения над спросом, то по евровалюте сработал международный фактор, а именно – проседание евро относительно доллара до уровней 1,1726 доллара за евро на момент написания статьи.

Нацбанк пытался опять подстраховать доллар на торгах и выходил на рынок с покупкой $5 млн по цене до 26,68 гривен, но затем перестал особо “помогать” американской валюте и во второй раз на межбанк уже не вышел, чем позволил котировкам просесть. Других особо крупных желающих покупать валюту не было и это быстро поняли остающиеся покупатели. Они начали постепенно занижать свои ценники и с этими уровнями уже были вынуждены считаться все продавцы.

Ход торгов:

С самого начала сессии предложение превышало спрос и с утренних 26,725/26,745 гривен доллар просел до 26,675/26,695 к 11 часам и продержался в этих пределах до 12:00.

Причиной остановки падения котировок был НБУ. Уже до 11 часов он вышел с интервенцией и выкупал все заявки продавцов ниже 26,68 гривен, что и не давало котировкам просесть ниже. После 11 часов регулятор купил свои “дежурные” $5млн и ушел с рынка. И продавцов постепенно снова становилось больше, чем покупателей.

В итоге, к обеду котировки просели до 26,665/26,685 гривен, а к 15 часам они снизились и до 26,64/26,66 гривен. Но тут уже на торги вышли те покупатели, кто просто выжидал “дна” по курсу и кого особо не припекало время. Своими операциями они чуть подняли курс и завершилась сессия по доллару на отметке 26,67/26,69 гривен.

Главные события 17 августа на валютном рынке:

Доллар за день просел на 5,5 копеек — с утренних 26,725/26,745 до 26,67/26,69 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил на межбанк с интервенцией и купил в целом $5 млн по курсу в пределах до 26,68 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6815 гривен, а официальный курс на 18 августа 2021 года установлен на уровне 26,6752 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 2808 раз.
 
Профіль
20
11
18
  #<1 ... 8136813781388139>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 763, 764, 765
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7641 4463012
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 12:50
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2695, 2696, 2697
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26964 6307649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 08:22
mixail19
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 99, 100, 101
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1001 1364693
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.