«Укрзалізниця» досрочно повысила тарифы на грузоперевозки
Изначально повышение тарифов было назначено на 1 сентября
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 сер, 2021 14:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С сегодня так же выросли на 8% затраты экспортеров зерна и металлургов.
Додано: Вів 17 сер, 2021 15:07
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................17.08.2021............18.08.2021
дата розрахунку................16.08.2021.............17.08.2021
Євро...................................31,3633..................31,382...+0.06%
Долар США........................26,6457..................26,6752...+0.11%
После полудня гривна отыграла меньше копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно покатились вниз, пытаясь отыграть вчерашний неумеренный рост в конце сессии. За полчаса опустились на 5 копеек. В конце этого движения на рынке был замечен НБУ с плановыми покупками. После этого началась торговля и наступила стабильность с мелкими колебаниями в пределах половины копейки. Участники рынка сегодня сообщают о приличных оборотах, а разница между справочным и официальным курсами сообщает о привычном распределении активности на протяжении сессии.
В мире доллар продолжает медленно восстанавливаться после падения в пятницу.
Справочный курс встретили котировками 26.6750 - 26.6950, что на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия.
После 12 подросли на полкопейки и сразу же опустились на 1.5. После обеда почти за час потеряли еще 2.5 копейки и уравновесились. Ко времени фиксации официального курса приподнялись на полкопейки.
В мире доллар продолжает плавный рост.
Официальный курс встретили котировками 26.6450 - 26.6650. За день упали на 8 копеек относительно открытия и на 9 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Стоит также заметить, что сегодня закрылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего открытия, т.о. весь вчерашний рост сегодня отыграли.
Этот день в истории:
2020 - 27.3061 (-4) -63
2019 - 25.1428 (-18) +153
2018 - 27.8986 (+22) -122
2017 - 25.5064 (-7)
Разве он высокий? Мы идем не только ниже графика прошлого года, но и ниже графика 18-го.
Бедность на местах, подозреваю, по нашей традиции сильно преувеличена. Совсем недавно на местах не знали, куда девать деньги. Им и депозиты открывать разрешали, и в ОВГЗ они поиграли. Я понимаю, что это средняя температура по больнице, где-то могут быть действительно серьезные проблемы, но вряд ли их можно назвать всеобщими.
С финансовой точки зрения это выглядит так, а политики я стараюсь не касаться.
Додано: Вів 17 сер, 2021 15:14
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 17 серпня 2021 року до державного бюджету
залучено 0.788 млрд грн (за курсом НБУ).
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.08.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Додано: Вів 17 сер, 2021 15:29
Додано: Вів 17 сер, 2021 15:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уже давно нужно привыкнуть, что НБУ на 99% играет против гривны
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И цена на подсолнечник не упадет, так как из США пришли положительные новости по сое
Додано: Вів 17 сер, 2021 17:01
По курсу: наличка наконец-то стала выдыхаться, а межбанк был в боковике, пока папа всё вчера отпылесосил по самые ковролины...
Додано: Вів 17 сер, 2021 17:08
Цинизм ситуации вскрывается со стороны и задним числом. Выходит откровенные бандиты чивокуни перегрызали всем горло за гривну и держали её курс на очень высоком уровне, давая полегче дышать населению через низкую стоимость товаров, услуг, коммуналки.
Зато теперь рынок и Европа, все думают как бы сдержать укрепление и не реальные цены на очень многие позиции, если не на все. По бумагам у всех отличные доходы, но большинство знакомых и друзей говорят, что если бы не те прошлые заначки, то становится совсем печально и грустно((.
Вот такая история малята(с).
Додано: Вів 17 сер, 2021 17:21
Межбанк: НБУ снова пытался подстраховать доллар
Вторник на валютном рынке прошел достаточно неплохо для гривны. Доллар подешевел на 5,5 копеек – с 26,725/26,745 до 26,67/26,69 гривен, а евро сразу на 13 копеек – с 31,43/31,45 до 31,30/31,32 гривен к концу дня. Но если по доллару на это повлияла сугубо местная причина – активное превышение предложения над спросом, то по евровалюте сработал международный фактор, а именно – проседание евро относительно доллара до уровней 1,1726 доллара за евро на момент написания статьи.
Нацбанк пытался опять подстраховать доллар на торгах и выходил на рынок с покупкой $5 млн по цене до 26,68 гривен, но затем перестал особо “помогать” американской валюте и во второй раз на межбанк уже не вышел, чем позволил котировкам просесть. Других особо крупных желающих покупать валюту не было и это быстро поняли остающиеся покупатели. Они начали постепенно занижать свои ценники и с этими уровнями уже были вынуждены считаться все продавцы.
Ход торгов:
С самого начала сессии предложение превышало спрос и с утренних 26,725/26,745 гривен доллар просел до 26,675/26,695 к 11 часам и продержался в этих пределах до 12:00.
Причиной остановки падения котировок был НБУ. Уже до 11 часов он вышел с интервенцией и выкупал все заявки продавцов ниже 26,68 гривен, что и не давало котировкам просесть ниже. После 11 часов регулятор купил свои “дежурные” $5млн и ушел с рынка. И продавцов постепенно снова становилось больше, чем покупателей.
В итоге, к обеду котировки просели до 26,665/26,685 гривен, а к 15 часам они снизились и до 26,64/26,66 гривен. Но тут уже на торги вышли те покупатели, кто просто выжидал “дна” по курсу и кого особо не припекало время. Своими операциями они чуть подняли курс и завершилась сессия по доллару на отметке 26,67/26,69 гривен.
Главные события 17 августа на валютном рынке:
Доллар за день просел на 5,5 копеек — с утренних 26,725/26,745 до 26,67/26,69 гривен к концу сессии.
Нацбанк выходил на межбанк с интервенцией и купил в целом $5 млн по курсу в пределах до 26,68 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,6815 гривен, а официальный курс на 18 августа 2021 года установлен на уровне 26,6752 гривен за доллар.
news.finance.ua
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