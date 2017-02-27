RTC12 написав:Китай сбрасывает казначейские облигации США четвертый месяц подряд, больше всего с 2016 года Или у китайцев проблемы с валютой, и они открывают кубышку, или вслед за РФ, решили потихоньку избавляться от всем нужного. Судя по тому как они активно тарятся золотом, валюта у них есть. Похоже что нашла коса на камень... Вы нам свои авианосцы под нос в Южно-Китайском море, а мы вам ваши долговые расписки... Пожалуйста, оплатите...
У першому півріччі 2021 року експорт товарів та послуг з України становив $34,9 млрд, і це на 25% більше, ніж за відповідний період 2020 року.
Такі цифри озвучила пресслужба Мінекономіки з посиланням на офіційні дані Держстату. Згідно з ними, за 6 місяців 2021 року експорт товарів та послуг становив $34,9 млрд, що на 25% більше ніж за відповідний період 2020 року. Імпорт за звітний період склав $34,5 млрд, що на 27,6% більше відповідно до 2020 року. Позитивне сальдо склало $413,6 млн. За 6 місяців найбільше української продукції імпортували: Країни ЄС – $11,9 млрд (39,7% експорту товарів з України), Китай – $4,3 млрд (14,3%) та Туреччина – $1,8 млрд (6%). Найбільше було експортовано чорних металів та виробів з них, зернових, руд, олії, електричних машин, готових харчових продуктів, продуктів хімічної промисловості, меблів та ін.
За даними Держстату, у січні-березні 2021 року найбільшими покупцями товарів з України стали Китай, Польща та Туреччина. У 2021 році експорт та імпорт товарів перевищать докризовий рівень, очікують в НБУ. Збільшення експорту у 2021 році зумовлюватиметься насамперед зростанням цін на сировинні товари.