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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8136813781388139
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:44

  RTC12 написав:Китай сбрасывает казначейские облигации США четвертый месяц подряд, больше всего с 2016 года
Зображення
Или у китайцев проблемы с валютой, и они открывают кубышку,
или вслед за РФ, решили потихоньку избавляться от всем нужного.
Судя по тому как они активно тарятся золотом, валюта у них
есть. Похоже что нашла коса на камень...
Вы нам свои авианосцы под нос в Южно-Китайском море, а мы вам ваши долговые расписки...
Пожалуйста, оплатите...

на зло мамі відморожу вуха ... оплатіть розписки свіжонапічатаними зеленими спинками
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:24

У першому півріччі 2021 року експорт товарів та послуг з України становив $34,9 млрд, і це на 25% більше, ніж за відповідний період 2020 року.

Такі цифри озвучила пресслужба Мінекономіки з посиланням на офіційні дані Держстату. Згідно з ними, за 6 місяців 2021 року експорт товарів та послуг становив $34,9 млрд, що на 25% більше ніж за відповідний період 2020 року. Імпорт за звітний період склав $34,5 млрд, що на 27,6% більше відповідно до 2020 року. Позитивне сальдо склало $413,6 млн. За 6 місяців найбільше української продукції імпортували: Країни ЄС – $11,9 млрд (39,7% експорту товарів з України), Китай – $4,3 млрд (14,3%) та Туреччина – $1,8 млрд (6%). Найбільше було експортовано чорних металів та виробів з них, зернових, руд, олії, електричних машин, готових харчових продуктів, продуктів хімічної промисловості, меблів та ін.

За даними Держстату, у січні-березні 2021 року найбільшими покупцями товарів з України стали Китай, Польща та Туреччина. У 2021 році експорт та імпорт товарів перевищать докризовий рівень, очікують в НБУ. Збільшення експорту у 2021 році зумовлюватиметься насамперед зростанням цін на сировинні товари.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:в реальности как влияют на рынок (МБ) наши хотелки? да никак...

так какие тут могут быть загонщики?
форум может повлиять на вас лично (усилить чувство паники, подтолкнуть к каким-то действиям (купить или продать)...
но на курс это не влияет абсолютно

Теоретиков-загонщиков тут полно их просто нет в природе
все как-то влияет, даже взмах крыльев бабочки может существенно поменять погоду :)
Загонщики есть, не будем тыкать пальцами, просто так или по методичке запускают не ту инфу.
Proofy
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