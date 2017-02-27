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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8136813781388139
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 17:44

  RTC12 написав:Китай сбрасывает казначейские облигации США четвертый месяц подряд, больше всего с 2016 года
Зображення
Или у китайцев проблемы с валютой, и они открывают кубышку,
или вслед за РФ, решили потихоньку избавляться от всем нужного.
Судя по тому как они активно тарятся золотом, валюта у них
есть. Похоже что нашла коса на камень...
Вы нам свои авианосцы под нос в Южно-Китайском море, а мы вам ваши долговые расписки...
Пожалуйста, оплатите...

на зло мамі відморожу вуха ... оплатіть розписки свіжонапічатаними зеленими спинками
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:24

У першому півріччі 2021 року експорт товарів та послуг з України становив $34,9 млрд, і це на 25% більше, ніж за відповідний період 2020 року.

Такі цифри озвучила пресслужба Мінекономіки з посиланням на офіційні дані Держстату. Згідно з ними, за 6 місяців 2021 року експорт товарів та послуг становив $34,9 млрд, що на 25% більше ніж за відповідний період 2020 року. Імпорт за звітний період склав $34,5 млрд, що на 27,6% більше відповідно до 2020 року. Позитивне сальдо склало $413,6 млн. За 6 місяців найбільше української продукції імпортували: Країни ЄС – $11,9 млрд (39,7% експорту товарів з України), Китай – $4,3 млрд (14,3%) та Туреччина – $1,8 млрд (6%). Найбільше було експортовано чорних металів та виробів з них, зернових, руд, олії, електричних машин, готових харчових продуктів, продуктів хімічної промисловості, меблів та ін.

За даними Держстату, у січні-березні 2021 року найбільшими покупцями товарів з України стали Китай, Польща та Туреччина. У 2021 році експорт та імпорт товарів перевищать докризовий рівень, очікують в НБУ. Збільшення експорту у 2021 році зумовлюватиметься насамперед зростанням цін на сировинні товари.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:в реальности как влияют на рынок (МБ) наши хотелки? да никак...

так какие тут могут быть загонщики?
форум может повлиять на вас лично (усилить чувство паники, подтолкнуть к каким-то действиям (купить или продать)...
но на курс это не влияет абсолютно

Теоретиков-загонщиков тут полно их просто нет в природе
все как-то влияет, даже взмах крыльев бабочки может существенно поменять погоду :)
Загонщики есть, не будем тыкать пальцами, просто так или по методичке запускают не ту инфу.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 20:55

  Ukrainian написав:Найбільше було експортовано чорних металів та виробів з них, зернових, руд...

За даними Держстату, у січні-березні 2021 року найбільшими покупцями товарів з України стали Китай, Польща та Туреччина.

То что было, то уже прошло...
Сейчас цена на сталь уверенно теряет позиции. Сегодня ещё долой -1.19%
Руда, только за последний месяц, уже потеряла около -35%.
Пшеница тоже дешевет -3.6%
Вот так, в последнее время, падает австралийский доллар.
Зображення
Австралия, такая же сырьевая страна, как и Украина.
Одна из причин падения - резкое снижении объемов производства, потребления
и инвестиций во вторую по величине экономику мира, то есть в Китай.
Вполне вероятно что это может вскоре ожидать и нас.

Сегодня подтвердились мрачные данные
по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, которые несколько дней назад опустили фондовый рынок США с небес на землю.
Розничная торговля в штатах упала на 1,1% по сравнению с месяцем ранее, что указывает на то, что деньги выделенные на помощь пострадавшим от COVID уже проедены. В итоге, на сейчас, практически все основные показатели фондового и сырьевого рынков находятся в красной зоне, и разговоры о скором сокращении стимулов очевидно будут отодвинуты на далекое потом.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Одна из причин падения - резкое снижении объемов производства, потребления
и инвестиций во вторую по величине экономику мира, то есть в Китай.
Вполне вероятно что это может вскоре ожидать и нас.
мы в Китай не инвестировали.
  RTC12 написав:Розничная торговля в штатах упала на 1,1% по сравнению с месяцем ранее, что указывает на то, что деньги выделенные на помощь пострадавшим от COVID уже проедены
не обязательно, розница очень сезонна, если люди тратят в какой то месяц сбережения на отдых, вряд ли они в этот же месяц делают ремонт и покупают технику. Есть мнение что бизнес полностью приспособился к ковиду и теперь их взаимовлияние минимально.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 21:54

  zРадио написав:PS: утверждение о беспрецедентности текущей ситуации - вот это, пожалуй, ближе всего к конспирологии :D Развитие циклично, и нужно просто вспомнить хорошо забытое старое

А как Вам вот этот новенький рецепт:
https://finance.rambler.ru/economics/47 ... -terapiyu/
https://www.reuters.com/world/us/higher ... 021-08-16/

Предлагается для США поднять надолго таргет по инфляции с двух процентов, который безнадежно устарел, до трех процентов, после чего перейти к резкому снижению учетной ставки, что позволит дополнительно трудоустраивать около 1,2 миллиона человек каждый год на фоне относительно высоких показателей инфляции.
Кстати, этот план вполне подходит к проекту по обновлению инфраструктуры США, поскольку потребует увеличения количества рабочей силы для его реализации и размера госдолга для его финансирования. Тогда не нужен будет тейперинг и, тем более, повышение ставки.
При этом, реализовать этот рецепт будет вполне удобно под фанфары об очередной версии коронавируса, поскольку с ним и начиналось очередное QE.
Наконец, хорошо известно, что когда большинство ожидает какое-либо событие, к чему его подталкивают вербальными интервенциями, то на самом деле с течением времени все происходит с точностью наоборот ("нежданчик").
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 22:17

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:Одна из причин падения - резкое снижении объемов производства, потребления
и инвестиций во вторую по величине экономику мира, то есть в Китай.
Вполне вероятно что это может вскоре ожидать и нас.
мы в Китай не инвестировали.

Достаточно того, что Китай основной покупатель укр.экспорта.

  RTC12 написав:Розничная торговля в штатах упала на 1,1% по сравнению с месяцем ранее, что указывает на то, что деньги выделенные на помощь пострадавшим от COVID уже проедены
  vitaliian написав:не обязательно, розница очень сезонна, если люди тратят в какой то месяц сбережения на отдых, вряд ли они в этот же месяц делают ремонт и покупают технику. Есть мнение что бизнес полностью приспособился к ковиду и теперь их взаимовлияние минимально.

Если бы так было, то мы бы видели только вечный рост.
А пока нервозность и беспокойства растут.
Август - худший месяц для рынка...
Зображення

Кстати, для тех кто интересуется недвигой и верит в вечный рост...
Уверенность строителей жилья в США упала до 13-месячного минимума
Зображення
Похоже, что амер.строители начинают осознавать, что их покупатели жилья
теряют уверенность в своих силах.
То есть выдыхаются, ибо деревья до небес не растут...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 22:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  RTC12 написав:Сегодня подтвердились мрачные данные
по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, которые несколько дней назад опустили фондовый рынок США с небес на землю.
Розничная торговля в штатах упала на 1,1% по сравнению с месяцем ранее, что указывает на то, что деньги выделенные на помощь пострадавшим от COVID уже проедены.


Странно как-то получается - безработица у них вроде как падает, экономика если верить стат.данным поднимается с ковидных колен, и одновременно с этим потребительские настроения резко ухудшились. Как так ? Тут либо испугались инфляции, либо тунеядцы настолько привыкли к анти-ковидным выплатам, что теперь не хотят вставать с печи, выключать тиктоки и инстаграммы, выключать планшеты с торговыми терминалами и идти на заводы.
Alex2007
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