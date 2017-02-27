Додано: Вів 17 сер, 2021 20:55

Ukrainian написав: Найбільше було експортовано чорних металів та виробів з них, зернових, руд...



За даними Держстату, у січні-березні 2021 року найбільшими покупцями товарів з України стали Китай, Польща та Туреччина. Найбільше було експортовано чорних металів та виробів з них, зернових, руд...За даними Держстату, у січні-березні 2021 року найбільшими покупцями товарів з України стали Китай, Польща та Туреччина.

То что было, то уже прошло...Сейчас цена на сталь уверенно теряет позиции. Сегодня ещё долой -1.19%Руда, только за последний месяц, уже потеряла около -35%.Пшеница тоже дешевет -3.6%Вот так, в последнее время, падает австралийский доллар.Австралия, такая же сырьевая страна, как и Украина.Одна из причин падения - резкое снижении объемов производства, потребленияи инвестиций во вторую по величине экономику мира, то есть в Китай.Вполне вероятно что это может вскоре ожидать и нас.Сегодня подтвердились мрачные данныепо индексу потребительских настроений Мичиганского университета, которые несколько дней назад опустили фондовый рынок США с небес на землю.Розничная торговля в штатах упала на 1,1% по сравнению с месяцем ранее, что указывает на то, что деньги выделенные на помощь пострадавшим от COVID уже проедены. В итоге, на сейчас, практически все основные показатели фондового и сырьевого рынков находятся в красной зоне, и разговоры о скором сокращении стимулов очевидно будут отодвинуты на далекое потом.