RTC12 написав:Китай сбрасывает казначейские облигации США четвертый месяц подряд, больше всего с 2016 года Или у китайцев проблемы с валютой, и они открывают кубышку, или вслед за РФ, решили потихоньку избавляться от всем нужного. Судя по тому как они активно тарятся золотом, валюта у них есть. Похоже что нашла коса на камень... Вы нам свои авианосцы под нос в Южно-Китайском море, а мы вам ваши долговые расписки... Пожалуйста, оплатите...
У першому півріччі 2021 року експорт товарів та послуг з України становив $34,9 млрд, і це на 25% більше, ніж за відповідний період 2020 року.
Такі цифри озвучила пресслужба Мінекономіки з посиланням на офіційні дані Держстату. Згідно з ними, за 6 місяців 2021 року експорт товарів та послуг становив $34,9 млрд, що на 25% більше ніж за відповідний період 2020 року. Імпорт за звітний період склав $34,5 млрд, що на 27,6% більше відповідно до 2020 року. Позитивне сальдо склало $413,6 млн. За 6 місяців найбільше української продукції імпортували: Країни ЄС – $11,9 млрд (39,7% експорту товарів з України), Китай – $4,3 млрд (14,3%) та Туреччина – $1,8 млрд (6%). Найбільше було експортовано чорних металів та виробів з них, зернових, руд, олії, електричних машин, готових харчових продуктів, продуктів хімічної промисловості, меблів та ін.
За даними Держстату, у січні-березні 2021 року найбільшими покупцями товарів з України стали Китай, Польща та Туреччина. У 2021 році експорт та імпорт товарів перевищать докризовий рівень, очікують в НБУ. Збільшення експорту у 2021 році зумовлюватиметься насамперед зростанням цін на сировинні товари.
Ukrainian написав:Найбільше було експортовано чорних металів та виробів з них, зернових, руд...
За даними Держстату, у січні-березні 2021 року найбільшими покупцями товарів з України стали Китай, Польща та Туреччина.
То что было, то уже прошло... Сейчас цена на сталь уверенно теряет позиции. Сегодня ещё долой -1.19% Руда, только за последний месяц, уже потеряла около -35%. Пшеница тоже дешевет -3.6% Вот так, в последнее время, падает австралийский доллар. Австралия, такая же сырьевая страна, как и Украина. Одна из причин падения - резкое снижении объемов производства, потребления и инвестиций во вторую по величине экономику мира, то есть в Китай. Вполне вероятно что это может вскоре ожидать и нас.
Сегодня подтвердились мрачные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, которые несколько дней назад опустили фондовый рынок США с небес на землю. Розничная торговля в штатах упала на 1,1% по сравнению с месяцем ранее, что указывает на то, что деньги выделенные на помощь пострадавшим от COVID уже проедены. В итоге, на сейчас, практически все основные показатели фондового и сырьевого рынков находятся в красной зоне, и разговоры о скором сокращении стимулов очевидно будут отодвинуты на далекое потом.
RTC12 написав:Одна из причин падения - резкое снижении объемов производства, потребления и инвестиций во вторую по величине экономику мира, то есть в Китай. Вполне вероятно что это может вскоре ожидать и нас.
мы в Китай не инвестировали.
RTC12 написав:Розничная торговля в штатах упала на 1,1% по сравнению с месяцем ранее, что указывает на то, что деньги выделенные на помощь пострадавшим от COVID уже проедены
не обязательно, розница очень сезонна, если люди тратят в какой то месяц сбережения на отдых, вряд ли они в этот же месяц делают ремонт и покупают технику. Есть мнение что бизнес полностью приспособился к ковиду и теперь их взаимовлияние минимально.
Предлагается для США поднять надолго таргет по инфляции с двух процентов, который безнадежно устарел, до трех процентов, после чего перейти к резкому снижению учетной ставки, что позволит дополнительно трудоустраивать около 1,2 миллиона человек каждый год на фоне относительно высоких показателей инфляции. Кстати, этот план вполне подходит к проекту по обновлению инфраструктуры США, поскольку потребует увеличения количества рабочей силы для его реализации и размера госдолга для его финансирования. Тогда не нужен будет тейперинг и, тем более, повышение ставки. При этом, реализовать этот рецепт будет вполне удобно под фанфары об очередной версии коронавируса, поскольку с ним и начиналось очередное QE. Наконец, хорошо известно, что когда большинство ожидает какое-либо событие, к чему его подталкивают вербальными интервенциями, то на самом деле с течением времени все происходит с точностью наоборот ("нежданчик").
RTC12 написав:Одна из причин падения - резкое снижении объемов производства, потребления и инвестиций во вторую по величине экономику мира, то есть в Китай. Вполне вероятно что это может вскоре ожидать и нас.
мы в Китай не инвестировали.
Достаточно того, что Китай основной покупатель укр.экспорта.
RTC12 написав:Розничная торговля в штатах упала на 1,1% по сравнению с месяцем ранее, что указывает на то, что деньги выделенные на помощь пострадавшим от COVID уже проедены
vitaliian написав:не обязательно, розница очень сезонна, если люди тратят в какой то месяц сбережения на отдых, вряд ли они в этот же месяц делают ремонт и покупают технику. Есть мнение что бизнес полностью приспособился к ковиду и теперь их взаимовлияние минимально.
Если бы так было, то мы бы видели только вечный рост. А пока нервозность и беспокойства растут. Август - худший месяц для рынка...
Кстати, для тех кто интересуется недвигой и верит в вечный рост... Уверенность строителей жилья в США упала до 13-месячного минимума Похоже, что амер.строители начинают осознавать, что их покупатели жилья теряют уверенность в своих силах. То есть выдыхаются, ибо деревья до небес не растут...
RTC12 написав:Сегодня подтвердились мрачные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, которые несколько дней назад опустили фондовый рынок США с небес на землю. Розничная торговля в штатах упала на 1,1% по сравнению с месяцем ранее, что указывает на то, что деньги выделенные на помощь пострадавшим от COVID уже проедены.
Странно как-то получается - безработица у них вроде как падает, экономика если верить стат.данным поднимается с ковидных колен, и одновременно с этим потребительские настроения резко ухудшились. Как так ? Тут либо испугались инфляции, либо тунеядцы настолько привыкли к анти-ковидным выплатам, что теперь не хотят вставать с печи, выключать тиктоки и инстаграммы, выключать планшеты с торговыми терминалами и идти на заводы.