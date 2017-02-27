Додано: Вів 17 сер, 2021 23:40

Igneus написав: zРадио написав: PS: утверждение о беспрецедентности текущей ситуации - вот это, пожалуй, ближе всего к конспирологии Развитие циклично, и нужно просто вспомнить хорошо забытое старое PS: утверждение о беспрецедентности текущей ситуации - вот это, пожалуй, ближе всего к конспирологииРазвитие циклично, и нужно просто вспомнить хорошо забытое старое

А как Вам вот этот новенький рецепт:

https://finance.rambler.ru/economics/47 ... -terapiyu/

https://www.reuters.com/world/us/higher ... 021-08-16/



Предлагается для США поднять надолго таргет по инфляции с двух процентов, который безнадежно устарел, до трех процентов, после чего перейти к резкому снижению учетной ставки, что позволит дополнительно трудоустраивать около 1,2 миллиона человек каждый год на фоне относительно высоких показателей инфляции.

Кстати, этот план вполне подходит к проекту по обновлению инфраструктуры США, поскольку потребует увеличения количества рабочей силы для его реализации и размера госдолга для его финансирования. Тогда не нужен будет тейперинг и, тем более, повышение ставки.

При этом, реализовать этот рецепт будет вполне удобно под фанфары об очередной версии коронавируса, поскольку с ним и начиналось очередное QE.

Наконец, хорошо известно, что когда большинство ожидает какое-либо событие, к чему его подталкивают вербальными интервенциями, то на самом деле с течением времени все происходит с точностью наоборот ("нежданчик"). А как Вам вот этот новенький рецепт:Предлагается для США поднять надолго таргет по инфляции с двух процентов, который безнадежно устарел, до трех процентов, после чего перейти к резкому снижению учетной ставки, что позволит дополнительно трудоустраивать около 1,2 миллиона человек каждый год на фоне относительно высоких показателей инфляции.Кстати, этот план вполне подходит к проекту по обновлению инфраструктуры США, поскольку потребует увеличения количества рабочей силы для его реализации и размера госдолга для его финансирования. Тогда не нужен будет тейперинг и, тем более, повышение ставки.При этом, реализовать этот рецепт будет вполне удобно под фанфары об очередной версии коронавируса, поскольку с ним и начиналось очередное QE.Наконец, хорошо известно, что когда большинство ожидает какое-либо событие, к чему его подталкивают вербальными интервенциями, то на самом деле с течением времени все происходит с точностью наоборот ("нежданчик").

Начнем с того, что я не поддерживаю идею рукотворности проблем для их последующего решения и не усматриваю в коронакризисе заговора закулисья, или типа того. Поэтому мысль о том, что для QE ищутся поводы, разделить, увы, не могу.Что касается предложения увеличить таргет по инфляции - хоть нулевая, хоть отрицательная ставка не смогут удержать стоимость денег во времени на низких уровнях. Это взаимоисключено на сколь-либо длительном периоде, что можно проследить, положив на один график оба показателя.При всех умозрительных успехах фондового рынка, реальная доходность там сегодня отрицательная. А причина все та же - высокая инфляция. О реальной доходности трежерей я вообще тихо молчу. Также в отрицательной зоне находятся и располагаемые доходы американцев - бизнес не может адекватно индексировать зарплаты, не имея возможностей адекватно индексировать цены на свой продукт вследствие устоявшейся эластичности спроса. Корпораты уже вовсю трубят, что инфляция мешает им работать. Сомневаюсь, что в таких условиях они будут активно нанимать. Таргетирование инфляции - это бич развитых экономик с большим финансовым и потребительским рынкамиДругими словами, увеличить инфляцию доллара ФРС под силу, но с сопутствующим ущербом в виде роста стоимости обслуживания госдолга и усложнения условий частного и корпоративного кредитования. А это, если вспомнить о рекордных уровнях закредитованности, чревато каскадной реакцией. Последние 50 лет рост объемов кредитования происходил исключительно ценой уменьшения процентных ставок. Если развернуть их вспять, тяжело даже представить, с чем придется столкнуться. Сегодня в США фондируется 80% продаж всего, что стоит дороже 500 долларов