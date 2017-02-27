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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8137813881398140
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:06

  sergia написав:
  Denik написав:Зображення
И это - цена в гривне при рекордном урожае при ревальвации.
Что-то не то с долларом.

Давно пора уже забыть о связи рост доллара - рост цен в гривне и наоборот. Разве этот год этому не научил?
имхо, да разрыв шаблона: наблюдаем рост цен в гривне и укрепление гривны по отношению к доллару.


Я писав про це пару днів тому. Запитував - чому радієте ревалу гривні, шо на щось ціни знизяться? 100500% НІ :roll:

І навіть, коли трішки більше баксу отримаєте від операції продай-купи, все-рівно все зароблене віднесете на комунал і інші витрати :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:09

  somilitark написав:
  funky77 написав:Уже давно нужно привыкнуть, что НБУ на 99% играет против гривны

Отправлено с моего SM-G970F через Tapatalk

Цинизм ситуации вскрывается со стороны и задним числом. Выходит откровенные бандиты чивокуни перегрызали всем горло за гривну и держали её курс на очень высоком уровне, давая полегче дышать населению через низкую стоимость товаров, услуг, коммуналки.
Зато теперь рынок и Европа, все думают как бы сдержать укрепление и не реальные цены на очень многие позиции, если не на все. По бумагам у всех отличные доходы, но большинство знакомых и друзей говорят, что если бы не те прошлые заначки, то становится совсем печально и грустно((.
Вот такая история малята(с).

Рєвал нашє все, Вова! Можна купити більше доларів!
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:11

  flyman написав:
  RTC12 написав:Китай сбрасывает казначейские облигации США четвертый месяц подряд, больше всего с 2016 года
Зображення
Или у китайцев проблемы с валютой, и они открывают кубышку,
или вслед за РФ, решили потихоньку избавляться от всем нужного.
Судя по тому как они активно тарятся золотом, валюта у них
есть. Похоже что нашла коса на камень...
Вы нам свои авианосцы под нос в Южно-Китайском море, а мы вам ваши долговые расписки...
Пожалуйста, оплатите...

на зло мамі відморожу вуха ... оплатіть розписки свіжонапічатаними зеленими спинками

Дуже сподіваюсь, що китайчики повернуть Той-вань в рідну гавань :!:

Омериканці роздувають щоки...
US vows to stand by Taiwan amid Chinese saber-rattling following Afghanistan withdrawal

https://www.msn.com/en-us/news/world/us ... entnewsntp
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Народ, на налі і міжбанку, припинить зливати бакс - ХОДЛ!!!
Даймонд хендз!
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