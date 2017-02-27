Denik написав: И это - цена в гривне при рекордном урожае при ревальвации. Что-то не то с долларом.
Давно пора уже забыть о связи рост доллара - рост цен в гривне и наоборот. Разве этот год этому не научил? имхо, да разрыв шаблона: наблюдаем рост цен в гривне и укрепление гривны по отношению к доллару.
Я писав про це пару днів тому. Запитував - чому радієте ревалу гривні, шо на щось ціни знизяться? 100500% НІ
І навіть, коли трішки більше баксу отримаєте від операції продай-купи, все-рівно все зароблене віднесете на комунал і інші витрати
funky77 написав:Уже давно нужно привыкнуть, что НБУ на 99% играет против гривны
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Цинизм ситуации вскрывается со стороны и задним числом. Выходит откровенные бандиты чивокуни перегрызали всем горло за гривну и держали её курс на очень высоком уровне, давая полегче дышать населению через низкую стоимость товаров, услуг, коммуналки. Зато теперь рынок и Европа, все думают как бы сдержать укрепление и не реальные цены на очень многие позиции, если не на все. По бумагам у всех отличные доходы, но большинство знакомых и друзей говорят, что если бы не те прошлые заначки, то становится совсем печально и грустно((. Вот такая история малята(с).
Рєвал нашє все, Вова! Можна купити більше доларів!
RTC12 написав:Китай сбрасывает казначейские облигации США четвертый месяц подряд, больше всего с 2016 года Или у китайцев проблемы с валютой, и они открывают кубышку, или вслед за РФ, решили потихоньку избавляться от всем нужного. Судя по тому как они активно тарятся золотом, валюта у них есть. Похоже что нашла коса на камень... Вы нам свои авианосцы под нос в Южно-Китайском море, а мы вам ваши долговые расписки... Пожалуйста, оплатите...
change_pm написав:Народ, на налі і міжбанку, припинить зливати бакс - ХОДЛ!!! Даймонд хендз!
Даймонд Хендз був поки Байден не зробив роздачу готівки населенню через коронакризу. На мою думку гроші просто так роздавати було не можна. А так - звичайні папірці, такі ж як евро,значно гірші за папірці країн, де готівку не роздавали просто так...
change_pm написав:Народ, на налі і міжбанку, припинить зливати бакс -
Что за истерики?
Самое интересное начнётся осенью, когда выручка от экспортёров будет идти как обычно, а пересични будут пустые в гривневом плане. По сути против гривны остались только фермеры и небольшая кучка сезонных оленей, которые активизируются в августе, глядя на графики 10-ти или 20-ти летней давности. Весь остальной год доллар надо поддерживать чтобы его курс не обвалился. При петюне была мода тормозить весь год бюджетные платежи и вываливать их в декабре, сейчас же на Едином корсчёте всего навсего 9 ярдов гривен, правительство работает с колёс. Никаких всплесков расходной части бюджета не может быть. Бюджет исполняется равномерно. Так что кайфовать осталось недолго, спрос утихнет на валюту и НБУ будет чухать репу: на какой отметке ловить зелень? 26....25 или ниже?