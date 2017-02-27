Да и за индекс банана и Бигмака все молчат ???
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:11
Да и за индекс банана и Бигмака все молчат ???
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:12
Читаю этот комментарий и снова вспоминаю про совет покупать на все по 27.50 потому, что "дно и НБУ дальше не пустит". Извиняюсь за мою хорошую память. Ничего не могу с ней поделать. Вот обещавшим уже тогда покупать на все только при достижении 26.50 пока верю.
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:13
повторение 2019-го с резким скачком вверх потом? Да ну нафиг! Для всех будет спокойнее, если НБУ или обстоятельства не пустят ниже 26.50.
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:16
Есть вещи , которые не подвластны людям
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:34
Зачем вы перекручиваете?
Вот возьмите мой исходный пост и тогда уже кидайтесь кизяками.
Я лично сдал зимой по 28.40, когда подошли к 27.50, то сам для работы покупал. Говорил, что "кому надо", то можно прикупить. Разницу между кому надо и скупайтесь на все глупцы вы понимаете или надо разжевать?
А сейчас другие вводные, урожай космос, года 2 назад все радовались, когда руда отскочила от 50 долларов за тонну и приблизилась к 80, а теперь 160 это очёнь дёшево.
Так что читайте внимательно и шевеля губами, а главное понимайте суть процессов, тогда не будете бегать с большими глазами и отписываться: взял за 27, продал за 26.90, хорошо хоть сильно не влетел))
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:38
Свободная гривна будет потрачена заранее на валюту.
Прошлые осени показывают, что современную осень можно приравнять к весне, пересичные активно тратят заначки. Не знаю точную природу этого явления, но факт остаётся фактом, осенью спроса на валюту нет совсем))
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:48
Страну нужно развивать ( кроме нас это никто не сделает )
По-другому ни как
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:51
А почему пересичные будут пустыми в гривневом плане, если по факту все с точностью до наоборот? Пустеют они в долларовом плане, а наполняются - в гривневом.
Вот, например, структура депозитов в динамике. Гривневой пустотой здесь даже не пахнет - на растущем вале растет доля гривневых накоплений, то есть весь органический рост приходится на гривневые вклады, плюс имеет место каннибализация долларовых вкладов гривневыми
За пределами банков ситуация похожая - с начала коронакризиса имеем уверенную нетто-продажу валюты
Добавьте к этому стабильно растущие зарплаты (начисляемые, естественно, в гривне), и вы получите в дополнение к существенному росту гривневых накоплений еще и существенный рост гривневых доходов, в которых, очевидно, имеется профицит, если общий уровень накоплений растет, а не уменьшается.
Подытоживая - в реальности гривны у населения (и бизнеса) очень много. Пока доллар в мире дешевый, этот риск отложенный. Но если/когда доллар начнет дорожать, не знаю как лично вы, но другие пересичные ринутся в обменники пополнять свои персональные долларовые резервы, от которых предыдущие годы активно избавлялись. И ресурса на это у них будет предостаточно, а дешевого доллара не только лишь всем (с)
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:55
Я теж схиляюся до думки, що НБУ не хоче різких коливань. Сильний експортний фундамент дозволяє встановити курс хоч 24. Але НБУ показав, що йому не потрібні різкі рухи. Саме тому він викупив у понеділок рекордні продажі валюти під виплату податку на прибуток в понеділок.
Політика Політбюро Китаю дійсно створює серйозні експортні ризики при експорті залізної руди (ЗРС). Експортна виручка від експорту ЗРС дійсно впаде у 3, 4 кварталах у порівнянні з другим.
Будуть зупинені всі інвестиції в розширення видобутку або збагачення ЗРС. Гроші підуть для переходу від концентрату до виробництва окатків та в "зелені проекти", щоб значно зменшити залежність від китайського ринку. За перше півріччя експорт ЗРС до Китаю і так впав на третину і така тенденція триватиме далі. Ситуація може змінитися лише після Олімпіади в Пекіні у лютому 2022 року.
На світовий ринок сталі ця ситуація не впливає - в Японії сталь дорожчає. Незабаром запуск плану Байдена з будівництва інфраструктури, який збереже високий попит на сталь.
Зменшення експорту ЗРС буде повністю компенсоване рекордним врожаєм. Значний експорт здійснюватиметься аж до нового маркетингового року (липень 2022). Валютних надходжень буде достатньо щоб пережити китайську Олімпіаду.
З цього роблю прогноз, що ревальвація йтиме дуже повільно. Підтримку гривні надасть підвищення облікової ставки НБУ. З іншого боку у другому півріччі будуть рекордні виплати по держборгу. Подорожчання газу не вплине ніяк - запасів достатньо для споживання населенням. Не виключено, що запасів вистачить до нового обвалу цін на ринку газу (навесні 2022 або 2023).
Мій прогноз.
26.30-26.50 - кінець серпня.
26.00 - 26.20 - кінець вересня.
25.50-26.00 - кінець листопада.
Додано: Сер 18 сер, 2021 10:56
Тутай згоден на 100500%!!!
І тама ще 4 трлн на підході у бідоні...
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