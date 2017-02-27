Додано: Сер 18 сер, 2021 10:51

somilitark написав: change_pm написав: Народ, на налі і міжбанку, припинить зливати бакс - Народ, на налі і міжбанку, припинить зливати бакс -

Что за истерики?



Самое интересное начнётся осенью, когда выручка от экспортёров будет идти как обычно, а пересични будут пустые в гривневом плане.

Что за истерики?Самое интересное начнётся осенью, когда выручка от экспортёров будет идти как обычно, а пересични будут пустые в гривневом плане.

А почему пересичные будут пустыми в гривневом плане, если по факту все с точностью до наоборот? Пустеют они в долларовом плане, а наполняются - в гривневом.Вот, например, структура депозитов в динамике. Гривневой пустотой здесь даже не пахнет - на растущем вале растет доля гривневых накоплений, то есть весь органический рост приходится на гривневые вклады, плюс имеет место каннибализация долларовых вкладов гривневымиЗа пределами банков ситуация похожая - с начала коронакризиса имеем уверенную нетто-продажу валютыДобавьте к этому стабильно растущие зарплаты (начисляемые, естественно, в гривне), и вы получите в дополнение к существенному росту гривневых накоплений еще и существенный рост гривневых доходов, в которых, очевидно, имеется профицит, если общий уровень накоплений растет, а не уменьшается.Подытоживая - в реальности гривны у населения (и бизнеса) очень много. Пока доллар в мире дешевый, этот риск отложенный. Но если/когда доллар начнет дорожать, не знаю как лично вы, но другие пересичные ринутся в обменники пополнять свои персональные долларовые резервы, от которых предыдущие годы активно избавлялись. И ресурса на это у них будет предостаточно, а дешевого доллара не только лишь всем (с)