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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8139814081418142>
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:11

Да и за индекс банана и Бигмака все молчат ???

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:12

  somilitark написав:
  change_pm написав:Народ, на налі і міжбанку, припинить зливати бакс -

Что за истерики?

Самое интересное начнётся осенью, когда выручка от экспортёров будет идти как обычно, а пересични будут пустые в гривневом плане.
По сути против гривны остались только фермеры и небольшая кучка сезонных оленей, которые активизируются в августе, глядя на графики 10-ти или 20-ти летней давности. Весь остальной год доллар надо поддерживать чтобы его курс не обвалился.
При петюне была мода тормозить весь год бюджетные платежи и вываливать их в декабре, сейчас же на Едином корсчёте всего навсего 9 ярдов гривен, правительство работает с колёс. Никаких всплесков расходной части бюджета не может быть. Бюджет исполняется равномерно.
Так что кайфовать осталось недолго, спрос утихнет на валюту и НБУ будет чухать репу: на какой отметке ловить зелень? 26....25 или ниже? :)


Читаю этот комментарий и снова вспоминаю про совет покупать на все по 27.50 потому, что "дно и НБУ дальше не пустит". Извиняюсь за мою хорошую память. Ничего не могу с ней поделать. Вот обещавшим уже тогда покупать на все только при достижении 26.50 пока верю.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:13

  sani_2012 написав:24.5 ( прогнозы слышал от людей , это про где ловить )

*Відправлено з Чату


повторение 2019-го с резким скачком вверх потом? Да ну нафиг! Для всех будет спокойнее, если НБУ или обстоятельства не пустят ниже 26.50.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:16

  kluychkooleg написав:повторение 2019-го с резким скачком вверх потом? Да ну нафиг! Для всех будет спокойнее, если НБУ или обстоятельства не пустят ниже 26.50.

Есть вещи , которые не подвластны людям

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:34

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав:
  change_pm написав:Народ, на налі і міжбанку, припинить зливати бакс -

Что за истерики?

Самое интересное начнётся осенью, когда выручка от экспортёров будет идти как обычно, а пересични будут пустые в гривневом плане.
По сути против гривны остались только фермеры и небольшая кучка сезонных оленей, которые активизируются в августе, глядя на графики 10-ти или 20-ти летней давности. Весь остальной год доллар надо поддерживать чтобы его курс не обвалился.
При петюне была мода тормозить весь год бюджетные платежи и вываливать их в декабре, сейчас же на Едином корсчёте всего навсего 9 ярдов гривен, правительство работает с колёс. Никаких всплесков расходной части бюджета не может быть. Бюджет исполняется равномерно.
Так что кайфовать осталось недолго, спрос утихнет на валюту и НБУ будет чухать репу: на какой отметке ловить зелень? 26....25 или ниже? :)


Читаю этот комментарий и снова вспоминаю про совет покупать на все по 27.50 потому, что "дно и НБУ дальше не пустит". Извиняюсь за мою хорошую память. Ничего не могу с ней поделать. Вот обещавшим уже тогда покупать на все только при достижении 26.50 пока верю.

Зачем вы перекручиваете?
Вот возьмите мой исходный пост и тогда уже кидайтесь кизяками.
Я лично сдал зимой по 28.40, когда подошли к 27.50, то сам для работы покупал. Говорил, что "кому надо", то можно прикупить. Разницу между кому надо и скупайтесь на все глупцы вы понимаете или надо разжевать?
А сейчас другие вводные, урожай космос, года 2 назад все радовались, когда руда отскочила от 50 долларов за тонну и приблизилась к 80, а теперь 160 это очёнь дёшево.
Так что читайте внимательно и шевеля губами, а главное понимайте суть процессов, тогда не будете бегать с большими глазами и отписываться: взял за 27, продал за 26.90, хорошо хоть сильно не влетел))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:38

  Aps написав:
  somilitark написав:Самое интересное начнётся осенью, когда выручка от экспортёров будет идти как обычно, а пересични будут пустые в гривневом плане.



И где ж та гривна пересичных осядет?

Свободная гривна будет потрачена заранее на валюту.
Прошлые осени показывают, что современную осень можно приравнять к весне, пересичные активно тратят заначки. Не знаю точную природу этого явления, но факт остаётся фактом, осенью спроса на валюту нет совсем))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:48

Страну нужно развивать ( кроме нас это никто не сделает )
По-другому ни как

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:51

  somilitark написав:
  change_pm написав:Народ, на налі і міжбанку, припинить зливати бакс -

Что за истерики?

Самое интересное начнётся осенью, когда выручка от экспортёров будет идти как обычно, а пересични будут пустые в гривневом плане.


А почему пересичные будут пустыми в гривневом плане, если по факту все с точностью до наоборот? Пустеют они в долларовом плане, а наполняются - в гривневом.

Вот, например, структура депозитов в динамике. Гривневой пустотой здесь даже не пахнет - на растущем вале растет доля гривневых накоплений, то есть весь органический рост приходится на гривневые вклады, плюс имеет место каннибализация долларовых вкладов гривневыми

Зображення

За пределами банков ситуация похожая - с начала коронакризиса имеем уверенную нетто-продажу валюты

Зображення

Добавьте к этому стабильно растущие зарплаты (начисляемые, естественно, в гривне), и вы получите в дополнение к существенному росту гривневых накоплений еще и существенный рост гривневых доходов, в которых, очевидно, имеется профицит, если общий уровень накоплений растет, а не уменьшается.

Подытоживая - в реальности гривны у населения (и бизнеса) очень много. Пока доллар в мире дешевый, этот риск отложенный. Но если/когда доллар начнет дорожать, не знаю как лично вы, но другие пересичные ринутся в обменники пополнять свои персональные долларовые резервы, от которых предыдущие годы активно избавлялись. И ресурса на это у них будет предостаточно, а дешевого доллара не только лишь всем (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:55

  sani_2012 написав:
  kluychkooleg написав:повторение 2019-го с резким скачком вверх потом? Да ну нафиг! Для всех будет спокойнее, если НБУ или обстоятельства не пустят ниже 26.50.

Есть вещи , которые не подвластны людям

*Відправлено з Чату

Я теж схиляюся до думки, що НБУ не хоче різких коливань. Сильний експортний фундамент дозволяє встановити курс хоч 24. Але НБУ показав, що йому не потрібні різкі рухи. Саме тому він викупив у понеділок рекордні продажі валюти під виплату податку на прибуток в понеділок.

Політика Політбюро Китаю дійсно створює серйозні експортні ризики при експорті залізної руди (ЗРС). Експортна виручка від експорту ЗРС дійсно впаде у 3, 4 кварталах у порівнянні з другим.
Будуть зупинені всі інвестиції в розширення видобутку або збагачення ЗРС. Гроші підуть для переходу від концентрату до виробництва окатків та в "зелені проекти", щоб значно зменшити залежність від китайського ринку. За перше півріччя експорт ЗРС до Китаю і так впав на третину і така тенденція триватиме далі. Ситуація може змінитися лише після Олімпіади в Пекіні у лютому 2022 року.

На світовий ринок сталі ця ситуація не впливає - в Японії сталь дорожчає. Незабаром запуск плану Байдена з будівництва інфраструктури, який збереже високий попит на сталь.

Зменшення експорту ЗРС буде повністю компенсоване рекордним врожаєм. Значний експорт здійснюватиметься аж до нового маркетингового року (липень 2022). Валютних надходжень буде достатньо щоб пережити китайську Олімпіаду.

З цього роблю прогноз, що ревальвація йтиме дуже повільно. Підтримку гривні надасть підвищення облікової ставки НБУ. З іншого боку у другому півріччі будуть рекордні виплати по держборгу. Подорожчання газу не вплине ніяк - запасів достатньо для споживання населенням. Не виключено, що запасів вистачить до нового обвалу цін на ринку газу (навесні 2022 або 2023).
Мій прогноз.
26.30-26.50 - кінець серпня.
26.00 - 26.20 - кінець вересня.
25.50-26.00 - кінець листопада.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 10:56

  Denik написав:
  change_pm написав:Народ, на налі і міжбанку, припинить зливати бакс - ХОДЛ!!!
Даймонд хендз!

Даймонд Хендз був поки Байден не зробив роздачу готівки населенню через коронакризу. На мою думку гроші просто так роздавати було не можна.
А так - звичайні папірці, такі ж як евро,значно гірші за папірці країн, де готівку не роздавали просто так...

Тутай згоден на 100500%!!!
І тама ще 4 трлн на підході у бідоні...
change_pm
 
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