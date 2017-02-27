Додано: Сер 18 сер, 2021 11:13

zРадио написав:

Подытоживая - в реальности гривны у населения (и бизнеса) очень много. Подытоживая - в реальности гривны у населения (и бизнеса) очень много.

Вот это шЮтка года.Может пообщаетесь с реальными людьми и представителями этого самого бизнеса?А не будете пересказывать официальную пропаганду?На счёт зарплат, такое впечатление, что работодатели одели корону на голову, если они раскошелятся на 10 000 грн нетто, то это будет часов 250 изнурительного труда. Почему сейчас активизировался отток населения на заработки? Да даже в Польше людям понятнее, хотя зряплата в основном 12-15 злотых в час, это те же 10000 если отнять дорогу и жильё, но людям там легче.А депозиты трогать не надо, по ощущениям там размещены деньги, которые не пойдут в валюту до кратного девала. Не хочет народ дома валюту иметь ибо домушники тоже не спят.А бизнес только по бумагам ломится от ликвидности, в реальности большинство выживает, усилилась во многих сегментах конкуренция, заработки падают, многие работают в минус. У меня есть пара знакомых, которые вообще решили взять паузу, сдают в аренду свои площади, говорят нет сил для этих конкурентных гонок, хотя ещё не старые, им коколо 50-ти...Стали больше внимания уделять молодым жёнам и маленьким деткам)(Отака х малята, не надо натягивать тень девальвации на происходящее, чтобы потом не выглядеть смешным