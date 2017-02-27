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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8139814081418142
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:03

  somilitark написав: тогда не будете бегать с большими глазами и отписываться: взял за 27, продал за 26.90, хорошо хоть сильно не влетел))


Сейчас бегать не модно, сейчас в моде кнопочки на телефоне. И поменять валюту можно даже, стоя в машине на светофоре или лежа на пляже. Благодаря этим кнопочкам удается не влетать, даже покупая на падающем тренде.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:08

  Denik написав:Мій прогноз.
26.30-26.50 - кінець серпня.
26.00 - 26.20 - кінець вересня.
25.50-26.00 - кінець листопада.


Отлично, сохранил. Через две недели проверим первую часть.
Кстати, уточню: речь идет о наличном курсе или о межбанке?
Если о межбанке, то это бид или офер? Просто для понимания.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:13

  zРадио написав:
Подытоживая - в реальности гривны у населения (и бизнеса) очень много.

Вот это шЮтка года.
Может пообщаетесь с реальными людьми и представителями этого самого бизнеса?
А не будете пересказывать официальную пропаганду?
На счёт зарплат, такое впечатление, что работодатели одели корону на голову, если они раскошелятся на 10 000 грн нетто, то это будет часов 250 изнурительного труда. Почему сейчас активизировался отток населения на заработки? Да даже в Польше людям понятнее, хотя зряплата в основном 12-15 злотых в час, это те же 10000 если отнять дорогу и жильё, но людям там легче.
А депозиты трогать не надо, по ощущениям там размещены деньги, которые не пойдут в валюту до кратного девала. Не хочет народ дома валюту иметь ибо домушники тоже не спят.
А бизнес только по бумагам ломится от ликвидности, в реальности большинство выживает, усилилась во многих сегментах конкуренция, заработки падают, многие работают в минус. У меня есть пара знакомых, которые вообще решили взять паузу, сдают в аренду свои площади, говорят нет сил для этих конкурентных гонок, хотя ещё не старые, им коколо 50-ти...Стали больше внимания уделять молодым жёнам и маленьким деткам)(
Отака х малята, не надо натягивать тень девальвации на происходящее, чтобы потом не выглядеть смешным :P
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 18 сер, 2021 11:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:14

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав: тогда не будете бегать с большими глазами и отписываться: взял за 27, продал за 26.90, хорошо хоть сильно не влетел))


Сейчас бегать не модно, сейчас в моде кнопочки на телефоне. И поменять валюту можно даже, стоя в машине на светофоре или лежа на пляже. Благодаря этим кнопочкам удается не влетать, даже покупая на падающем тренде.

Где-то я это уже слышал: все клоуны, один я дартаньян :mrgreen:
И по курсу больше нет вопросов? Вы всё усвоили?
Не надо больше повторять?))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:21

  somilitark написав:
  kluychkooleg написав:
  somilitark написав: тогда не будете бегать с большими глазами и отписываться: взял за 27, продал за 26.90, хорошо хоть сильно не влетел))


Сейчас бегать не модно, сейчас в моде кнопочки на телефоне. И поменять валюту можно даже, стоя в машине на светофоре или лежа на пляже. Благодаря этим кнопочкам удается не влетать, даже покупая на падающем тренде.

Где-то я это уже слышал: все клоуны, один я дартаньян :mrgreen:


Укол мимо, Вы не д'Артаньян. Просто онлайн-обмен делает процесс обмена намного оперативнее и расширяет базу вариантов. А так я в небольшом минусе именно потому, что купил тогда по 27.50 и вовремя не слил (вот оттуда и осадочек остался). Потом уже таких ошибок не делал, сливал в небольшой плюс (как вчера, купил по 26.6995 онлайн, слил по 26.81 на нале по дороге в центр по делам).
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 18 сер, 2021 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Благодаря этим кнопочкам удается не влетать, даже покупая на падающем тренде.

как?

26.72-26.75/26.82-26.85
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:24

  sani_2012 написав:Страну нужно развивать ( кроме нас это никто не сделает ) По-другому ни как

Темболеее МВФ нам даёт такую возможность

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:26

  odessit2007 написав:
  kluychkooleg написав:Благодаря этим кнопочкам удается не влетать, даже покупая на падающем тренде.

как?


Имея широкую базу для обмена - 5-6 банков онлайн. В одном купил, в другом зазевавшемся слил, если что-то пошло не так. Ну и в дополнение - обменки и кассы банков. На крайний случай, как сейчас, когда курс приема в обменках бывают на 5-10 копеек выше курса продажи онлайн.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 11:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.08.2021..................26,6473
Доллар потерял 3 копейки.

МКГ*............7.2204............7.2454...........+0.35%
Новый максимум.

Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечернее хулиганство Рыжика. После утреннего кофе осторожно опустились на копейку. НБУ за это время успел выкупить дежурную пятерку. Чуть постояв, выросли на 3 копейки. Незадолго до 12 снова развернулись и опустились на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером вырос, до уровня предыдущего летнего максимума, а за ночь чуть отошел от максимума, но недалеко.
Справочный курс встретили котировками 26.6450 - 26.6650, что на 1.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет мощного перетока в казначейство. Частично он был компенсирован уменьшением объема суточных сертификатов. Остальные факторы очень слабые.

В понедельник объем МБ подскочил с 416.3 до 664.7 млн. Чистый спрос составил порядка 560 млн. Клиентское предложение выросло и очень серьезно превысило чуть сократившийся спрос. Разрыв составил порядка 115 млн, а по оперативным сделкам и того больше.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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