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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8140814181428143
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:04

Мультивалютный курс гривны.

МКГ - мультивалютный курс гривны.
В последнее время наш МБ перестал быть вещью в себе и стал заметно реагировать на состояние мировых валютных рынков. Несколько раз, в периоды волатильности доллара, я сетовал на отсутствие индекса, который мог бы помочь отделить изменение курса гривны от изменения курса доллара. Такого индекса я не дождался и решил завести собственный.
МКГ вычисляется по формуле: (индекс доллара + 100) / справочный курс. Индекс доллара берется по состоянию на 11-30, это то время, когда обычно справочный курс соответствует котировкам на МБ. Таким образом мы получаем индекс к корзине валют, состоящей на 50% из доллара и на 50% из корзины валют, относительно которой вычисляется индекс доллара. Индекс очень примитивный, но определенное представление о динамике даст.
Зависимость прямая - рост МКГ означает укрепление гривны.
Формат представления: ......вчера..........сегодня........изменение в %

Я не стал использовать термин "индекс гривны", поскольку все еще надеюсь на официальное появление такового. У него наверняка будет другая корзина валют и другая нормализация. Во избежание будущей путаницы пришлось придумать свой термин.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:13

Инфляция в еврозоне продолжает расти - 2,2% г/г в июле против 1,9% в июне. Но многолетние рекорды, в отличие американской, пока еще не ставит. Это говорит в пользу того, что ЕЦБ сможет дольше ФРС удерживать мягкую ДКП, и евро будет дешеветь к доллару. Возврат к докризисным 1,1 в 2022-м выглядит вероятным

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Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 сер, 2021 12:14, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Отлично, сохранил. Через две недели проверим первую часть.
Кстати, уточню: речь идет о наличном курсе или о межбанке?
Если о межбанке, то это бид или офер? Просто для понимания.

Речь про курс наличного доллара. Он не будет сильно отличаться от межбанка.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:20

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18.08.2021..................26,6473 Доллар потерял 3 копейки. МКГ*............7.2204............7.2454...........+0.35% Новый максимум. Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечернее хулиганство Рыжика. После утреннего кофе осторожно опустились на копейку. НБУ за это время успел выкупить дежурную пятерку. Чуть постояв, выросли на 3 копейки. Незадолго до 12 снова развернулись и опустились на полкопейки. В мире доллар вчер

Спасибо ( хорошая штука )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:21

  Striker написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 17 серпня 2021 року до державного бюджету
залучено 0.788 млрд грн (за курсом НБУ).

Сьогодні достатньо суттєве погашення ОВДП - 3,472 мільярди гривень. На цих даних різкого опускання курсу вниз ні сьогодні ні завтра не буде.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:22

  Denik написав:
  Striker написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 17 серпня 2021 року до державного бюджету
залучено 0.788 млрд грн (за курсом НБУ).

Сьогодні достатньо суттєве погашення ОВДП - 3,472 мільярди гривень. На цих даних різкого опускання курсу вниз ні сьогодні ні завтра не буде.

ИМХО, сегодня - это бумаги НБУ (хотя я могу ошибаться). И никакого отношения к курсу не имеет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 12:41

  Искатель написав:
  Denik написав:Мій прогноз.
26.30-26.50 - кінець серпня.
26.00 - 26.20 - кінець вересня.
25.50-26.00 - кінець листопада.


Отлично, сохранил. Через две недели проверим первую часть.
Кстати, уточню: речь идет о наличном курсе или о межбанке?
Если о межбанке, то это бид или офер? Просто для понимания.


для гривны картина маслом, но не так быстро в "теплые долины" :roll:
Мій прогноз.
26.60-26.65 - кінець серпня.
26.50 - 26.60 - кінець вересня.
26.35-26.40 - кінець листопада
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:07

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення
Striker
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  #<1 ... 8140814181428143
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