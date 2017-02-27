Додано: Сер 18 сер, 2021 12:04

МКГ - мультивалютный курс гривны.

В последнее время наш МБ перестал быть вещью в себе и стал заметно реагировать на состояние мировых валютных рынков. Несколько раз, в периоды волатильности доллара, я сетовал на отсутствие индекса, который мог бы помочь отделить изменение курса гривны от изменения курса доллара. Такого индекса я не дождался и решил завести собственный.

МКГ вычисляется по формуле: (индекс доллара + 100) / справочный курс. Индекс доллара берется по состоянию на 11-30, это то время, когда обычно справочный курс соответствует котировкам на МБ. Таким образом мы получаем индекс к корзине валют, состоящей на 50% из доллара и на 50% из корзины валют, относительно которой вычисляется индекс доллара. Индекс очень примитивный, но определенное представление о динамике даст.

Зависимость прямая - рост МКГ означает укрепление гривны.

Формат представления: ......вчера..........сегодня........изменение в %



Я не стал использовать термин "индекс гривны", поскольку все еще надеюсь на официальное появление такового. У него наверняка будет другая корзина валют и другая нормализация. Во избежание будущей путаницы пришлось придумать свой термин.