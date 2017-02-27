МКГ - мультивалютный курс гривны. В последнее время наш МБ перестал быть вещью в себе и стал заметно реагировать на состояние мировых валютных рынков. Несколько раз, в периоды волатильности доллара, я сетовал на отсутствие индекса, который мог бы помочь отделить изменение курса гривны от изменения курса доллара. Такого индекса я не дождался и решил завести собственный. МКГ вычисляется по формуле: (индекс доллара + 100) / справочный курс. Индекс доллара берется по состоянию на 11-30, это то время, когда обычно справочный курс соответствует котировкам на МБ. Таким образом мы получаем индекс к корзине валют, состоящей на 50% из доллара и на 50% из корзины валют, относительно которой вычисляется индекс доллара. Индекс очень примитивный, но определенное представление о динамике даст. Зависимость прямая - рост МКГ означает укрепление гривны. Формат представления: ......вчера..........сегодня........изменение в %
Я не стал использовать термин "индекс гривны", поскольку все еще надеюсь на официальное появление такового. У него наверняка будет другая корзина валют и другая нормализация. Во избежание будущей путаницы пришлось придумать свой термин.
Инфляция в еврозоне продолжает расти - 2,2% г/г в июле против 1,9% в июне. Но многолетние рекорды, в отличие американской, пока еще не ставит. Это говорит в пользу того, что ЕЦБ сможет дольше ФРС удерживать мягкую ДКП, и евро будет дешеветь к доллару. Возврат к докризисным 1,1 в 2022-м выглядит вероятным
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 сер, 2021 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18.08.2021..................26,6473 Доллар потерял 3 копейки. МКГ*............7.2204............7.2454...........+0.35% Новый максимум. Открылись на 4 копейки ниже вчерашнего закрытия, отыграв вечернее хулиганство Рыжика. После утреннего кофе осторожно опустились на копейку. НБУ за это время успел выкупить дежурную пятерку. Чуть постояв, выросли на 3 копейки. Незадолго до 12 снова развернулись и опустились на полкопейки. В мире доллар вчер